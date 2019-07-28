元首：不是要稱讚掌聲 朕會續與民同在

（吉隆坡28日訊）第16任國家元首蘇丹阿都拉所具備的關愛、謙卑，以及尤其是在發生災難時與人民同在的特質，彭亨人民對此一點也不陌生，因為這是彭亨王室長久以來的優良傳統。

蘇丹阿都拉之前在前往布城途中，親自走下官車關心車禍事主，不僅如此，陛下還曾在快餐店排隊點餐，在在顯示陛下並非是高不可攀。

蘇丹阿都拉在配合週二登基大典接受媒體聯訪回應這兩件事時說，雖然這兩件事在社交媒體瘋傳，但這並非是在博宣傳，而是陛下一貫做的事，在彭亨時，就常常是這個做法。

“我不是要稱讚、掌聲，還是功勞……我真誠的說一句，我會繼續這麼做，不只是沿襲自我的先父，也是沿襲自我的祖父，我們一直是如此行事，如果跟人民在一塊兒，我會感到比較自在。”

“我第一天來到這裡（吉隆坡），我跟首相（敦馬哈迪）見面，我說：'敦，皇宮對我來說太大了，我不習慣住大皇宮'，他只是笑笑……這是我要說的，就算是在這裡，我也會繼續設法接近並與人民同在。”

談到之前協助車禍事主的經過，蘇丹阿都拉笑說，除了是如果有人受傷將上前給予協助，也還有一個自身的原因。

“……一旦發生車禍，就常常會塞車，所以這是其中一個原因。如果可以，我要加速將車移到一旁，然後報警，好讓交通快快恢復順暢，這就是除了真誠給予協助之外的其他原因。”

“如果有人受傷，我們協助送去醫院，其二就是交通情況……現在你知道是什麼一回事了。”

蘇丹阿都拉說，此事在流傳開來後，還接到電話詢問何時要到馬六甲去，因為他們要在那裡等著，並假裝發生車禍，以得到陛下向他們提供協助的機會。

陛下是於1959年7月30日出生，貴為王室成員的陛下，不可避免的必須遵守禮節，但陛下卻不認為這會限制陛下接近人民。

已故蘇丹阿末沙常說的“君民分不開”，成了元首的座右銘。

陛下說：“我經常認為，我也是人民，我不認為我是君主……禮節是有，但我不可以太過堅守，有時候是自然而然的，我會做可以做的事，以自然而然的接近人民。”

“我要說的是，要我不可以做這做那，也很辛苦……如果可以走入民間、可以接近人民、可以跟人民寒暄、可以跟人民說話，我會這麼做。”

輪流不同地方進行週五祈禱

蘇丹阿都拉說，作為4個由州元首治理的州屬、3個聯邦直轄區和彭亨的伊斯蘭首長，陛下會輪流到不同地方進行週五祈禱，也會在國家皇宮清真寺進行週五祈禱，以更接近人民。

談到受委為彭亨第六任蘇丹以及被推選為第16任國家元首，蘇丹阿都拉萬萬沒料到這兩件事會於短時間內發生。

“我確實沒料到我會成為彭亨蘇丹，繼而出任元首，因為當時是1月，父王還在世，身體也健康。”

“不過，統治者理事會已表明，基於一些我們都已經知道的理由，將會有替換。當時，我沒有想到我會成為國家元首，因為如果根據計算，之前的國家元首的任期還有3年才屆滿。”

“所以，我很難說兩、三年內會發身什麼事，因為沒有人可以預測，這對我來說也一樣……我無法預測，當這一切已經發生，我接受事實，在這當中的心情，有難過、有悲傷。”

生日這一天登基意義重大

蘇丹阿都拉感謝上蒼旨意，以及做好準備履行這項職責，同時也需要一切的鼓勵、支持與意見，以讓國家獲益。

週二的登基大典，也是元首滿60歲之日。

“這一天是我踏入60歲的第一天，就是我生日……這麼湊巧，也是我第一次登基為王，這一天對我來說，肯定有很大的意義。”

“意義非常重大，如果我們60（歲），已經想著退休，我卻是才要（開始）工作，我希望這一天對我們倆會是畢生難忘的一天，我希望人民祈禱我們所有人的生活和平安適。”

蘇丹阿都拉坦言，早在15歲就成為王儲，並在20歲受委為攝政王，這為陛下自身提供諸多協助，以由今年1月起履行國家元首的職務。

“父王確實對我有很高的期望，由年輕到老，陛下給了我很多機會，委以我王儲和彭亨攝政王的身分。”

“這些經驗非常有幫助，我欠（父王）很多恩情，我希望我可以做到。”

日理萬機的陛下喜歡美國歌手萊昂納爾里奇（Lionel Richie）的歌，並思念位於關丹阿都阿茲王宮的“家”，因此會抽空回去。

“阿都阿茲王宮是我們的家，所以，我們珍惜在那裡的最美好時光，確實，我想念我的床、我的健身房，但國家皇宮的全體職員，都很專業。”

開始習慣國家王宮生活的蘇丹阿都拉說，早上會先檢查電話及看工作表，過後上健身房，接著是接見部長和政府官員。

談到元首後東姑阿茲莎阿米娜，蘇丹阿都拉認為，元首後為人謹慎、浪漫且立場堅定。

“她的長處是，她是一個事必躬親、非常細心及講究的人……她也很浪漫，她會給出強有力的意見，而且非常擅長。”