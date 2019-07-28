張念群：增爪夷文藝術 各造意見帶入會議

（加央28日訊）教育部副部長張念群說，她將把2天前與華淡團體、非政府組織代表等在交流會上，討論有關國民型小學4年級馬來文科從明年起增設爪夷文書法藝術（seni khat）的意見，整理後帶入教育部會議，作進一步商討。

媒體詢及交流會的結論，她不願透露詳情，只說：“交流會剛於星期五舉行，就2天前而已，所以也不能有任何決定，我們會再作進一步討論，才會有所決定。”。

張念群解釋，這項課程早在2016年已納入4年級馬來文課本，並會在2020年落實，不過該部現階段會先收集更多來自非政府組織的意見，再作討論。

她今天在加央為第十三屆全國中學生華文文學創作比賽頒獎典禮暨青少年寫作培訓營—北苑藝苗閉幕後回答記者提問。

另一方面，張念群說，該部預計將在8月底或9月發放特別撥款給各源流學校。

這項特別撥款申請於6月14日截止，共95%即1765所學校通過教育部官網申請特別撥款，作為校舍修繕用途。

張念群促威北瓜拉姆拉光育小學建委會盡快提呈建校相關文件給檳州教育局，以便能趕在教育部於9月與各教育局所召開的會議上討論。

她坦言是她把光育小學遷校的好消息，捎給檳州政府華校及教會學校協調事務委員會主席章瑛的，不過尚缺部分所需的文件，因此建委會必須盡快補足。

光育小學將遷至威南峇都交灣，遷校準證已於4月批准。這所學校創立於1935年，當年只是一間小茅屋充作校舍，學生人數僅十餘名，一名教師。隨著時代演進與需求，該校已數次擴建，然而人口外遷，就讀人數一再下滑，今年只有26名學生即14名巫裔生及12名華裔生。