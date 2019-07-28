【火箭元老團結宴】林吉祥：完成鬥爭需時 火箭須向民眾解說









（北海28日訊）民主行動黨資深領袖林吉祥強調，要在下屆大選即2023年前，完成該黨馬來西亞人的馬來西亞鬥爭，根本不可能，要完成這個目標至少10至20年，故所有黨員必須向民眾解說，給予該黨時間落實宏願。

林吉祥昨晚為該黨全國元老俱樂部元老團結宴主持開幕時說，在馬來西亞人的馬來西亞的國度內，除有廉洁的政府外，人民還可享有自由及公平，全民團結，在新的馬來西亞生活。

他說，雖然坊間盛傳希盟入主布城後與前朝沒有兩樣，這是錯誤的，事實上希盟執政後，已有了許多的改變，希望該黨成員能向民解說，要從一個賊人當道及貪污腐敗的國家，轉變成為廉潔的政府，萬民期待新的馬來西亞，還需要一段時間。

“如希盟在2023年的大選慘敗，那麼新馬來西亞宏愿將破滅。”他希望希盟4黨能互相配合，讓大馬得以朝新馬來西亞目標前進，而該黨元老需給予護航，確保希盟陣線是朝正確的軌道前進。

該黨檳州聯委會主席兼檳州首席部長曹觀友說，509大選改朝換代后打開了新馬來西亞篇章，但核心目標“馬來西亞人的馬來西亞”理念，還需要努力斗爭。

他說，黨元老在推動國家改革的道路上功不可沒，希望元老能夠繼續扮演重要角色，并成為國家和人民的橋樑，繼續為理念而努力，至真正達成目標。

他說，在政權易手后，聯邦政府及數個州屬政權落入希盟手中，這也意味著希盟有更好的平台施展自己的理念，把更好的大馬帶給國民。

該黨全國元老俱樂部主席賴國平說，黨就像一架飛機，社青團和婦女組是雙翼，而元老則是機尾，所有的機構必須互相配合，這樣飛機才能順利起飛，并朝黨的斗爭前進。

他說，元老也扮演著黨內的老中青合作橋樑的角色，負責引領黨朝正确的軌道前進外，也是推動國家改革的后盾，為打造馬來西亞人的馬來西亞的斗爭前進。

宴會上，馬來西亞皇帽啤酒集團贊助義賣《光明日報》，總共籌獲1676令吉，該筆款項將作為元老俱樂部的發展基金，該筆款項由本報職員伍月華移交， 由賴國平接領。

會上，賴國平也頒發紀念品予林吉祥及曹觀友。