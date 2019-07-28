元首：促進團結匹夫有責 國民關係沒那麼脆弱

（吉隆坡27日讯）国家元首体制不仅仅是团结的象征，而是凝聚多元种族及宗教国民包括沙巴和砂拉越向心力的主要媒介。

國家元首蘇丹阿都拉陛下說，身為國家首長，肩負團結人民，促進國家進步繁榮的重任。

“團結不是一蹴而就，必須持續維繫。不能說5年過了就不再努力促進團結，這必須持之以恆。

“我們每一個人都起到不同作用。若我們在沙巴和砂拉越有朋友，我們就應該靠近他們，我們跟遠方的朋友拉近距離，並更加親近周邊的人。”

“這是我想要向友族同胞傳達的觀念，我們應促進彼此間的團結。”

蘇丹阿都拉配合7月30日登基大典在國家皇宮接受專訪時說，他意識到自己身負重任，維繫和睦關係，支撐每一個子民。

陛下希望各造也能在促進國民團結出一份力。

促進國民團結作為己任

“朕努力把這個作為己任，可能無法完全落實，但如果有10%的成果也足矣，可算是朕的一大成就。”

談到很多人說國民現在日益分化，但陛下不認為國民關係像外界所說的“一樣脆弱”。

“……我們必須明白，我們住在一個多元種族國家，肯定每個族群都有各自的立場。這不意味著我們就必須分裂。是的，我們可以共享特定權益，我們應該改善並擴大這些共同權益。”

陛下敦促全民避免讓宗教及意見分歧令國內各族間的關係疏遠。

陛下指出，人民須強化馬來西亞國民身份認同，在意見及立場出現分歧時互相包容與尊重。

“每個宗教信徒都有各自的立場……朕是馬來人、穆斯林，朕勢必會擁護自己的宗教，因此千萬不要去質疑這些。同時，我們要明白，我們住在多元種族國家，必須了解其他宗教和族群。”

敦促勿以宗教區分人民

“千萬別以宗教區分馬來西亞人民，不要把宗教政治化。我們必須嚴正看待此事，若我們試圖把宗教政治化，可能會引發宗教及族群間的憤怒情緒。”

蘇丹阿都拉強調，政府也鬚髮揮作用，制定能讓全民共享成果、鞏固國民團結與和諧的政策。

陛下對民間疾苦感同身受，矢言幫助減輕他們的負擔。

“朕會盡所能幫忙，向政府尤其是首相敦馬哈迪醫生提出看法。”

“朕並非干預行政事務，朕會於每週三與他會面時提供意見。”

感謝媒體塑造特質

国家元首苏丹阿都拉陛下感谢媒体，并表示本身的特质，或多或少是被媒体所塑造。

事实上，当苏丹阿都拉还是彭亨王储时，媒体就对陛下感到不陌生，陛下对媒体也十分亲切。

苏丹阿都拉在国家王宫接受媒体专访时说，从15岁受委为彭亨王储开始，他的生活就获媒体和人民关注。

“我很感谢所有的媒体，是的，你们已塑造我的特质，这是我要分享的事，我非常感谢。

“以前的记者、现在的记者，是你们塑造了的我的特质，我很感谢。”

面对媒体视为功课

苏丹阿都拉指出，他并非“媒体高手”，更多时候是沉默寡言，但因为作为君主的孩子和现在是国家元首，面对媒体，成为陛下的功课。

“现在是不同的阶段，（目前）是国家最高领导人，我的个性（可能）有一点不同……我说的话可能有点不同，若我可以分享我的看法，我会通过正式的方式分享。

”因为我对所有的看法与批评持开放态度，这就是生活的常态，以及这是我现在所处位置所带来的常态。”

苏丹阿都拉也感谢媒体，在他被推选为第16任国家元首后，对他所进行的活动作出报导。