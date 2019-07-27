農長：程序處理中 菠蘿蜜將出口中國

（笨珍27日訊）繼榴槤後，下一個將出口中國的水果是菠蘿蜜。

農業及農基工業部長沙拉胡丁披露，有關當局目前正在著手處理出口程序，相信隨後能順利出口至中國。

沙拉胡丁今早為笨珍縣議會廣場舉辦的2019年柔佛州農產展及柔州農業部會客日主持開幕儀式後，在記者會上做出宣佈。

與會者尚有柔佛州伊斯蘭宗教事務、農業及郊區發展委員會主席托斯林，馬來西亞黃梨工業局新任主席拿督阿都馬力，以及北幹那那區州議員楊敦祥。

他披露，我國除了農產品外，蔬菜水果也具有出口的潛力，其中榴槤及黃梨已出口中國。

“菠蘿蜜盛產於彭亨州，目前當局除正著手處理其出口外，同時希望加強毛燕的出口量，毛燕每公斤的出口價為3000至4000令吉；淨燕則為每公斤8000至1萬令吉。”

他表示，我國的食品進口量每年為500億令吉，因此希望提高本地生產，加強出口同時滿足本地市場的需求。

“柔州目前擁有1萬公頃的私人廢置土地，不包括政府所擁有。當局正在思考如何善用這些廢置土地以作為種植所用。”

他說，除聯邦及州政府涉及在此項計劃外，農民組織（PPK）同樣扮演重要角色，它將協助給予專業管理及發展。

另一方面，托斯林透露，柔佛州將於11月25至29日在淡杯安莎娜廣場舉辦2019年農產品日，屆時將邀請首相敦馬哈迪蒞臨現場。

阿都馬力在活動上致詞時指出，本次活動為期三天，從本月26日至28日，現場除售賣各種本地水果及農產品等，也將安排一系列精彩遊戲，望吸引笨珍及柔州內的人民到場支持。

“黃梨在全國擁有19727公頃的種植地，其中58%的土地位於柔佛州，最大位於居鑾、笨珍、峇株巴轄及麻坡。”

他說，根據數據，黃梨在2018年的全國出口額為5.02億，其中柔佛州就佔了70%，即出口3.53億。