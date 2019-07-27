數字誘騙 誤信高僧賜字中獎 少婦４年奉上24萬







（吉隆坡27日訊）年近30歲的少婦在4年前誤信傳單內容，指獲高僧指引可中萬字首獎，掏空母親公積金及向親友舉債24萬給錢老千做法賜字後卻是中獎夢碎才驚覺自己受騙。這個萬字騙局屢試不爽，老千最近重施故計，少婦為防他人受騙，今日挺身而出揭騙局。

陳姓少婦說，她是在2015年身陷“測字贏萬字獎金”騙局，因為誤信傳單內容而墜入老千圈套，並坦承是自己主動聯絡對方，前後有3人聯系她。初時，對方要求她匯款20令吉以購買水果供奉，隨後要求匯款400令吉購買龍香。對方說待龍香燒盡後，將會有一組萬字浮現。

“我當時為該字投注200大及200小，但沒中獎。對方再給我萬字投注，依然沒中獎。”

她說，對方較後告知兩次都沒中獎後，騙她需匯款1300令吉以再求高僧“賜字”。不久後，對方說幫她代買的泰國萬字中了96萬令吉，但需要她匯款數千令吉手續費，才能領到獎金。

“那一年來，對方大概每隔兩星期不間斷要我匯款以處理領錢事宜。對方甚至以在銀行處理相關事宜時被打劫，再度要我匯款。前前後後，我共匯了24萬280令吉給對方，但依然沒獲得相關獎金。”

對方約見卻沒現身

她說，對方也曾要求她到吉蘭丹的廟宇會面，但她赴約後，對方卻沒現身。此後，她才驚覺受騙並在2016年4月30日報警。

發現老千仍活躍

陳女士透露，她受騙的24萬280令吉，其中包括母親4萬令吉的公積金，以及向姑姑借來的2萬令吉。時隔多年，為了還錢給家人，至今她依然負債累累。

她說，這些年來她一直在仁嘉隆看到相關傳單，相信老千一直活躍“獵物”，甚至在臉書也看到有類似專頁，以同樣手法行騙。

她今日在行動黨直轄區公共投訴局主任游佳豪陪同下召開記者會說，她現身說法是要警惕大眾，並希望警方盡快將老千繩之以法。

游佳豪接5宗類似投訴

游佳豪說，其投訴局已接獲5宗類似投訴個案，亦有5人撥電向他們投訴及了解類似的情況。

他指出，類似“測字贏萬字獎金”、“為事主做法事開運”的手法行騙確是老掉牙的騙局。往往受騙的對象皆來自各階層人士，甚至包括會計行稽查員；他們一開始都不自覺受騙，而繼續匯款給老千。

游佳豪也相信老千是向別人借來戶頭，以避免被警方取締。

出席記者會者還有行動黨直轄區公共投訴局副主任林晉夥，以及甲洞區國會議員林立迎助理王志明。