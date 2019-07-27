老千訛稱賬單問題 馬電訊提醒別按９





（八打靈再也27日訊）馬來西亞電訊公司提醒民眾，該公司電話服務的客服轉接號碼只有1至4，若接到可以連線至9的電話，一定是詐騙電話。

馬電訊也呼籲民眾務必常常保持警惕，避免受騙。

客服轉接號僅1至4

網民“Big Head大頭”日前在其臉書專頁分享一段他親身經歷詐騙的視頻，從而揭發了另一個行騙的新伎倆。

他說，他日前接到一通冒充馬電訊的語音電話，指他的電話賬單出現問題，若欲尋求協助，可以按“9”轉接至客服部門。

他說，他按了”9”之後，電話連線到一名自稱是吉隆坡總部客服專員的男子，並告訴他其資料在另一個州屬遭人盜用，必須先向警方報案才能夠解決此事，跟著將其電話轉接給“假警察”。

由於該客服專員在電話中透露其員工編號和分機，讓他因此不疑有他。

與此同時，假警察接通電話後，表示會協助報案，但要求受害者提供身份證號碼，以調查是否有犯罪紀錄。假警察不久後聲稱，在調閱資料的過程中發現受害者涉嫌洗黑錢，並指事態嚴重，再次將電話轉接到“假警官”的辦公室。

假警察電話中威脅該網民，要求他提供銀行名稱及戶口款項，並指他正在“錄口供”，要求他在通話時身邊不可以有第三者。

假警察跟著表示要幫助該民脫洗黑錢的罪名，要求他前往銀行，將銀行賬戶里頭的存款全數轉至詐騙集團提供的賬號，以檢查那些金錢是否“乾淨”。

在發現事有蹊蹺後，該網民掛斷電話，然後即刻撥電至馬電訊總部，尋找那位客服專員，但總部表示並沒有所指的員工。

馬電訊也表明，該公司客服轉接號碼只有1至4，因此該網民所接到的可以轉接到“9”的電話，肯定是詐騙電話。