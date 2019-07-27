蔡添強吁全力支持安華阿茲敏 再內鬥毀掉黨

（吉隆坡27日訊）公正黨副主席蔡添強公開呼籲黨內上下把派系鬥爭放一旁，他擔心繼續內鬥最終會讓黨陷入自我毀滅的狀態。

他今日發文告呼吁公正黨黨員，必須給予黨主席拿督斯里安華和署理主席拿督斯里阿茲敏一心一意的支持。

他說，現在是從中復原，以及領袖之間重新建立信任的時候。“我們不應該讓內部鬥爭繼續惡化，公正黨該專注解決問題，服務人民。”

“人民期待我們在改善經濟、社會福利和管理上的表現。”

蔡添強被視為阿茲敏派系的其中一名大將。他在文告警告質疑他對黨主席忠誠的聲音，強調自己當年是受到安華的啟發而加入公正黨，因此黨內無需置疑他的忠誠度。

他說，他花了20年的時間加入鬥爭，對於新加入的黨員質疑他對安華或是黨的忠誠度，他是嚴正看待這個質疑的看法。

他認為，黨內目前出現惡性及具有隱瞞議程，目的就是讓大眾對公正黨產生混亂，以及有人故意製造黨內在分裂的印象。

“無論他們的動機是什麼，這已經在不同領導之間導致猜疑，可惜這些人低估了公正黨的團結。”

“我想要提醒所有公正黨黨員，公正黨、希盟和改革議程的敵人正在等候從中得利。一個分裂的政黨將會讓外力介入，導致自我毀滅。”

他指出，公正黨作為希盟最大黨，必須強大及作為一個支柱。

“我強調，我作為公正黨的立場，我全力支持安華履行其身為黨領袖的職責，以及根據希盟共識接任首相一職，我不允許任何人惡意破壞黨的團結。”

蔡添強也點名阿茲敏、副主席祖萊達、西維爾和奴魯依莎，都是公正黨創黨時所熟悉的名字。“他們的對安華的忠誠，並不需要一張紙來證明。”

他說，沒有人可以質疑公正黨領袖對該黨和對安華的忠誠，尤其是當安華在監獄中的時候，公正黨領袖也不離不棄。

“那些要破壞主席和署理主席、副主席關系的人士，只是會讓希盟的敵人得到好處”