《中國好聲音》大馬選手 以格遭圍譙 3回祖國 惹怒觀眾

（上海、吉隆坡27日讯）声称自己是马来西亚第3代华人的以格，在《中国好声音》3次强调“回到祖国”，引起观众争议。

以格的渐层式激昂唱法虽获得好评，可是她的“回到祖国”却让网友和观众听了很不舒服。她在预录的访问中便主动提到“2016年第一次参加，第一次回到祖国……”，接著与4位导师交流时，她再次提到“第一年参加我是开心的，我可以回到祖国，站在这样大的舞台是很棒的”。未决定加入那英或王力宏战队之前，哈林问以格有什么话想说的，她紧握麦克风说：“回到祖国唱歌，我在这里感受到的事情是在马来西亚感受不到的，我做到了！”

节目播出之后，引起网友的反弹，到底她是马来西亚华人还是中国人？有网友忍不住说：“一直强调回到祖国。”有网友也回应，“我和这位女的同乡都觉得尴尬。”对于“回到祖国”的言论，以格在接受大马媒体联访时拒绝回答。

以格是今季好声音获得导师转身的大马学员，她自2016年开始参加好声音，连续3年都落选，今年是她第4次参加，终于获得那英和王力宏转身。她在节目中特别提到那英老师，“第一年唱《凤凰花开的路口》，那英老师没有转身，但是她叫我第2年再参加，她会为我转身，结果她还是没有转。”以格这席话，让那英尴尬不已。

王力宏较后在微博转发以格演唱《Forever Love》视频，并标签以格说：“你的歌声里有你所有对梦想的坚持。”以格转发及回应：“谢谢力宏老师，你是我R&B启蒙老师，我会继续加油的。”