華為5G手機亮相 Mate 20 X 5G約3711元

（北京27日訊）中國華為首發5G手機售價3711華為Mate 20 X 5G週五亮相，這是華為發佈的首款5G手機。這款手機搭載麒麟980芯片，外掛巴龍5000基帶芯片，是當前全球唯一支持SA和NSA兩種主流5G組網方式的5G雙模手機。華為Mate 20 X 5G的售價是6199元人民幣（約3711令吉）。

所謂SA和NSA模式，說的是目前5G組網的兩種模式，即獨立組網和非獨立組網。SA採用新建5G網絡，包括新基站、回程鏈路以及核心網，優勢在於不依賴現有的4G網絡，演進路徑最短，但是前期投入成本較高。NSA更加靈活，採用5G/4G雙連接，建設成本較低，只是這種模式下手機會比SA網絡更耗電。

根據華為手機產品線副總裁李小龍所說，目前業界只有華為能提供SA/NSA 5G雙模手機，另外Mate 20 X 5G也是當前唯一一款支持雙卡的5G手機，能同時搭載一張5G和一張4G電話卡。其它5G芯片平台都不支持雙卡。能看得出來，華為的這款手機是為了平穩度過“從4G到5G的過渡期”而設計的。同時支持兩種通信標準，能夠給用戶更多選擇空間，減少他們第一次購買5G手機的心理壓力。

其他配置上，Mate 20 X 5G採用7.2寸顯示屏，分辨率是2244×1080，後置4000萬+2000萬+800萬三攝，電池容量為4200mAh，支持40W快充。從外觀上講，新手機與華為Mate 20 X看來無啥差別，只在背面增加了一個5G標誌，另外加入了新配色“翡冷翠”。華為新款手機要到8月上市。