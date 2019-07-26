指檳國際機場擁擠混亂 東尼形容 “慘不忍睹”

（檳城27日訊）檳城峇六拜國際機場迎來的乘客流量已超過飽和點卻未擴建，導致機場擁擠繁忙，連亞航集團首席執行員斯里東尼費南達斯也忍不住形容，指該機場情況讓人慘不忍睹。

東尼費南達斯今天在推特發文直指，檳城機場情況“恐怖”。 “我為州政府感到難過。他們在旅游方面做得很好，但我們卻無法擴充（機場）。這里排隊的人龍很恐怖，因為機場的設計很差勁。”

他也在另外一項推特帖文里指，當局必須採取行動解決現有的機場問題。

他形容檳城機場為“擁擠及亂七八糟”，亞庇機場縱然美觀但第二終站卻一片空蕩。

亞航也針對檳城機場擁擠的問題，今日發文告勸請所有欲從該機場離境的乘客，最好在登機前3小時到機場辦理登機及托運行李手續。

該公司也鼓勵乘客通過亞航網站或手機應用程式辦理登機登記程序，以省下麻煩。

目前，檳城國際機場每年可負荷的容量為650萬乘客人次，但去年迎來近780萬人次。檳州政府估計該機場乘客流量將持續增長，就此多次向聯邦政府爭取擴計劃。

本月22日，檳城機場也因為航空公司登記及托運行李櫃台的系統癱瘓問題，導致乘客排長龍等待，引來怨聲載道。

檳首長曹觀友在本月初再次針對檳城機場課題，呼籲聯邦政府和大馬機場控股公司（MAHB）解決檳城機場擴充工程的資金課題，並馬上施工，以擴建至1200萬客流量。

根據《馬新社》報道，一旦獲得交通部旗下大馬航空委員會（MAVCOM）和身為地主的土地和礦物局總監批准，大馬機場控股公司計劃於7月尾提呈圖測給檳島市政廳，一旦獲批，擴建工程有望在明年首季動工。