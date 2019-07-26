安華：若要廢除種族政策 “華企需伸援免馬來人失業”

（吉隆坡26日訊）針對許多華裔指中央政府落實種族政策，以致引發問題一事，公正黨主席拿督斯里安華說，若華裔不要政府落實種族政策，那麼，華裔企業集團就需“額外做一些事情”，包括向馬來子弟伸出援手，勿讓廣大馬來畢業生面臨失業困境，並幫助更多有需要的馬來人。

他週五在國會出席主題為“現在和未來─馬來西亞經濟研討會”後說，一些馬來人大學畢業後，就因為英文能力欠佳而無法獲得工作機會。

“大家不要只是聽單方面的看法，我要告訴華裔商家，若不要種族政策，你們應該去做更多，不要讓大學畢業的馬來人沒有辦法找到工作。也不能因為他們英文不好就不給工作，應提供他們英文激勵課程。”

他指出，我們已經被種族課題區分了61年，即使要有改變也需要時間。 他是在回應本身在大馬經濟研討會的閉幕致辭中所提及的扶弱政策的課題時，如是指出。

“若要落實新的扶弱政策，那也必須根據人民的需要作為出發點。”

他說，他並未質疑憲法所闡明的馬來人特權，但我國在獨立61年後，我們需要提高國人的醒覺，以把所有不同種族的人視為同一個社群，好讓大家能享有相同的權利和特權。

此外，他也說，若要廢除固打制，就必須保證能給予無法和城市孩子競爭的鄉區孩子們既定的空間，包括華裔貧困家庭的孩子也需被援助。

任相後延續敦馬政策扶持土著

安華強調，希盟政府採取的平等新經濟政策並非要向馬來人施壓，而政府也依然會保留扶弱和固打政策。

他說，如果你是關注人民的，不論是貧窮的馬來人、貧窮的華人或貧窮印度人，它就是貧窮。“華人孩子也有窮人家，我們也需要幫助他們。 ”

此外，詢及他在接任首相後，會否延續新經濟政策及廢除固打製時，他說，他從來不質疑憲法賦予土著的固打製，但他認為在憲法範疇之外，應採取更全面的措施來扶貧。

他披露，他也會在接任首相後，延續由馬哈迪倡議的政策，即扶持內陸地區的馬來土著。

“希盟現有的經濟政策是由首相敦馬哈迪開始執行，我會延續此政策，以提高馬來人和土著的尊嚴。”

询及这是否意味著，他在接任首相后，将不会在经济议程上採取种族政策时，他并没有直接回应，他仅指这是希盟和马哈迪的立场，并非他的个人项目，而他接任首相后，要做的就是加速落实这些政策。