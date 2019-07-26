元首30日登基 皇室器具服裝公開觀賞











（八打靈再也26日訊）第16任國家元首蘇丹阿都拉陛下登基儀式將在來臨的7月30日舉行，民眾當天將有機會觀賞皇室器具和服裝。

據知，當天將由宮廷將領和侍女展示宮廷器具，還有國家元首和國家元首後東姑阿茲莎阿米娜的服飾。

器具代表統治者身份

一如英國和日本等君主國家，我國的國家元首作為國家最高領導，也有許多從獨立開始就代代相傳的宮廷特別器具。這些器具代表統治者及政府的身份或形象，根據歷史記載，這些器具在戰爭、狩獵和國王出宮時使用，包括武器、服裝、勳章和王冠。

陛下登基當天將穿上國家元首傳統禮服Muskat、佩戴禮帽Tengkolok、胸飾、腰帶及馬來短劍。

Muskat的設計概念源自阿曼皇室服飾，因此名字與阿曼首都馬斯喀特一樣。muskat以黑黃兩色為主的長袖長袍禮服，使用黑色毛織布製成。而第三任國家元首端姑賽布拉特是首位穿上Muskat的國家元首。

Muskat除了是國家元首官方禮服，也是吉打王室成員官方禮服。一般上，陛下只有在數個官方場合才會穿上，這包括登基大典、國家元首華誕慶典、國會開幕儀式及官方訪問大馬州屬。

此次登基大典上，阿都拉陛下預料將穿上靈感和設計來自父王已故蘇丹阿末沙擔任第七任國家元首時的Muskat。

根據拿督巴杜卡馬哈拉惹里拉阿祖安聲稱，陛下原希望重披父王的Muskat，但因尺碼不同而打消念頭。

至於Tengkolok則是以金線繡邊的黑色宋谷，陛下將戴上父王在1979年登基時的同一頂Tengkolok，Tengkolok名為“鬥志無窮，為國奮鬥”（“Dendam Tak Sudah”），來自森美蘭。

Tengkolok正中央14顆小星伴隨半月形狀徽章，象徵馬來西亞政府的多元色彩，全部皆以白金鑄造。

皇家腰扣黃金打造配11紅寶石

陛下在登基大典上也會穿戴皇家腰扣、佩戴皇家馬來短劍及皇家馬來長劍。陛下的皇家腰扣以全黃金打造，並配上11顆紅寶石。腰扣間印有代表聯邦政府的徽章，布料部分以金線繡出花朵圖紋。

該皇家馬來短劍則是由古董馬來劍鑄造而成，劍鞘則是由象牙鑄成，並以黃金裝飾。

至於皇家馬來長劍則是取自11個馬來半島州屬的馬來劍重新鑄造而成，刀柄及刀鞘以全黃金打造。刀柄上印有馬蹄的形狀及配有眼睛豆（buah jering）相似的裝飾。

皇家馬來長劍也像徵了權力及權威，劍身獨特的圖案象徵聯邦政府及11個馬來半島州屬，只有國家元首才有資格佩戴。

在登基大典當天，拿督巴杜卡馬哈拉惹里拉將呈上馬來長劍給國家元首，國家元首接過長劍，拔出長劍及親吻長劍。

大典上，國家元首及元首後身旁將有司令領世界權杖及宗教權杖。世界權杖是銀器製成，上端的星月則由金鑄造，長162.66公分，權杖下端圓形的部分代表馬來半島領土的11州屬，並由4頭老虎合力支撐，整支權杖由6根金黃色的稻米做裝飾。

宗教權杖同樣是銀器打製，長155.04公分，體型猶如一根大圓桿。它的上端同樣以星月形狀裝飾，但只是5顆金星，枝桿和上端部分皆刻滿可蘭經文。

其他將登場的王權標識還包括一對權杖、三種類型馬來劍（the pedang、keris panjang及sundang di-raja）及馬來皇室雨傘。

元首後的皇家服飾方面，則包括鳳冠及皇家項鍊，這兩種服飾以白金鑲鑽製成，及穿上配搭這些服飾的連身禮服。

其他王權標識的器具則包括一對銀製長81.32公分的權杖、三種類型的馬來劍（pedang、keris panjang及sundang di-raja）。

其它不可少的包括長20尺的黃色皇傘及20支皇室矛桿；皇傘由黃色絲綢製成，頂端有星星和月亮；皇室矛桿則分別來自半島的11個州屬。