陸交局：可轉賣客戶 私企准申請特別車牌

（布城26日訊）陸路交通局（JPJ）總監拿督斯里沙哈魯丁說，除了公立大學可申請車牌號碼轉售以籌募資金之外，當局也允許私人企業申請特別的車牌。

他今日召開記者會說，就以國油為例，該企業可向當局申請“PETRONAS”特別車牌，或者“MAYBANK”、“TNB”、“TELEKOM”之類以企業命名的特別車牌。

他表示，企業特別號碼並沒任何限制，只要企業提出申請後，JPJ會評估有關特別車牌是否合適再給予批准。

“這些企業名字命名的特別車牌，申請首1000個號碼需支付500萬令吉給JPJ，再加1000個號碼則100萬令吉，企業可轉賣這些特別車牌給客戶，轉賣也沒設期限。”

電子競標系統擴展至檳

沙哈魯丁指出，目前尚未有企業提出相關申請，上述的特別車牌只是作為舉例而已。

他聲稱，公立大學方面，則需通過高等教育局向JPJ，支付50萬令吉獲特別車牌的1000個號碼，期限是3年。

他說明，過往JPJ發出特別號碼給非政府組織，改朝換代後便停止；今年1月交通部長陸兆福同意讓公立大學獲特別車牌，以籌募經費，目前尚未有大學提出申請。

他表示，陸路交通局推出電子競標系統“JPJeBid”，以免人為乾預出現舞弊情況，目前已擴展至檳城。

沙哈魯丁披露，在檳城，從8月2日中午12時開始至6日午夜11時59分，將推出“PPC”系列車牌，有興趣者可通過網上競標。

他說，競標者沒限制競標次數，每次競標須支付10令吉，但每人最多只可獲得3個車牌號碼，企業競標則限5個車牌號碼。若有兩個人競標的最高價相同，則由電腦來遴選其中一人得標。

他聲稱，競標資格須是18歲以上的公民和永久居民、註冊的企業，還未在mySIKAP登記者可在各州JPJ或UTC登記，成功得標者在12個月內須用在註冊車輛上。

他補充，一般車牌號碼底價是300令吉，受歡迎號碼為800令吉、吸引力號碼3000令吉、頂級號碼2萬令吉，每競標一次底價將調高5%。

電子競標進賬960萬

沙哈魯丁說，今年4月推行電子競標系統以來，總共有7組特別車牌通過網上競標，為當局帶來960萬零3568令吉的收入。

他進一步說明，這些車牌分別是布城（FC）、吉隆坡（VDN、VDP、VDQ、VDR、VDS）和吉打（KET）。

另一方面，針對24名檳城陸路交通局執法官員涉貪被捕一案，沙哈魯丁強調，涉案的官員已依據條例被凍結職務，直至審訊完畢。

他說，檳州JPJ如常運作，由吉打和霹靂調派人手協調。