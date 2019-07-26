【港反修例示威】續提5訴求促林鄭下台 航空界機場大集會







（香港26日訊）香港反修訂《逃犯條例》風波越演越難以收拾，從街頭游行示威、設立連儂牆貼到發起港鐵不合作運動，今天又有航空界從業員加入反修例行列，今午1時在香港機場接機大堂舉辦“和你飛”和平集會，希望將反修例訊息傳遞給來自各國的旅客。

從現場可見，估計有數百人參與集會，前立法會議員梁國雄帶領集會者高喊口號，包括“林鄭下台”、“立即真普選”等，而公民黨立法會議員譚文豪也到場。

部分集會者戴上頭盔、身穿黑衣在現場舉起標語靜坐，不時高喊“撤回”口號，還設置電視機播放警民衝突片段，並設置流動“連儂牆”，提供便利貼讓民眾寫下訴求。

向各國旅客派傳單

現場亦備有大量中英文傳單，講述過去兩個月因《逃犯條例》引發的情況，希望旅客可以將這些訊息帶到外國。現場也放置有如港鐵標語的易拉架，呼吁大家要小心暴徒，暗諷元朗白衣人的暴力行為。早前代發起人向警方申請集會不反對通知書的譚文豪表示，這次集會是和平性質，他們堅持政府須回應五大訴求，即撤回修例、撤回暴動定性、撤銷檢控被捕人士、成立獨立調查委員會追究警隊濫權，以及立即舉行雙普選。

集會人士亦再批評“香港警察知法犯法”，質疑機場員工上班都需掛上證件，不明白警員執勤何以沒證件。

其中，參加集會的空服員趙小姐以“黑警”來形容警方在示威活動的執勤手法，直斥警方對示威者太過份。她承認，連串示威或影響香港形像，但香港人是沒有辦法，“外國人可能以為香港很開明，但其實警察都勾結黑社會。”她認為有責任向旅客講述香港真實情況，因此決定參加今次集會。

航空界舉辦這場集會，機管局今早已加強防範，包括拆除大堂的長凳，並在接機大堂貼上黃線等。

疑防範明日上環遊行 中聯辦漏夜設水馬陣

反修例網民發動在本周日從中環游行到西環，追究警方發射橡膠子彈驅散示威者。港警接報後，今天凌晨提前在西區中聯辦大樓外架設“水馬陣”，以防再受衝擊。目前，中聯辦外周圍已放滿注了水的水馬，圍封大樓兩邊，大門車輛出入口裝上活動閘門，警員在場駐守；對著德輔道西的大樓後門也設有十多個水馬。

另外，對於香港社會近日的一些不實傳言，指責中聯辦涉及7月21日元朗暴力事件，惡意抹黑中聯辦形象，中聯辦強烈譴責，並保留追究有關媒體和人士法律責任的權利。

吁避免前往機場元朗 新加坡更新旅港警示

（新加坡26日訊）香港今天和明天在機場和元朗分別會有大型示威活動，新加坡外交部今早更新對香港發出的旅遊警示，提醒國民避免在示威活動期間前往有關地區。

新加坡外交部表示，最近數周香港多區爆發大型示威活動，雖然大部分示威和平有序，但亦曾發生局部衝突，和平示威有可能在無預示的情況下演變為暴力場面。

當局呼籲身處香港的國民採取一切所需措施，確保個人安全，時刻保持警惕，透過本地新聞關注事態發展，並遵守香港有關當局的指示。

除了新加坡，日本、台灣、韓國、澳門、澳洲、英國、美國、加拿大、愛爾蘭和俄羅斯都已對香港發出旅遊警示。其中，愛爾蘭外交及貿易部本月16日更新旅遊警示，將香港及澳門的旅遊安全級別顯示為“高度警戒”級別。