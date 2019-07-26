證實試射新型制導武器 金正恩警告韓勿軍演

（平壤、首爾26日訊）朝鮮官媒今天證實，領袖金正恩昨天親自指導試射新型戰術制導武器，並揚言要“警告韓國的好戰勢力”，敦促韓方停止部署新武器及停止軍演。不過，有關報道對美國和總統特朗普隻字不提。美國國務卿蓬佩奧認為，朝鮮試射導彈只是為了增加談判籌碼，表示希望下月能夠展開對話。

朝中社指，金正恩與國防科學部門的指導幹部昨天一同視察發射準備工程，在詳細了解新型戰術制導武器系統後，登上展望台指導“武力示威射擊”。報道指，射擊顯示武器系統的戰鬥性能再次達到令人滿意的程度，會令被視為示威對象的勢力“不安和苦惱”。

誓令韓好戰勢力不安

金正恩視察後表示，了解到新型戰術制導武器系統的優越和完美，尤其是火力迅速應對能力和戰術導彈擁有低高度滑翔跳躍型飛行軌道的特性，令敵方難以攔截。

報道指，金正恩亦向同行政府高層和國防科學部幹部解釋“朝鮮半島南部”的煩人局勢，指韓國好戰分子致力引入尖端攻擊性武器，動機十分明顯，強調維護國家安全是首要急務，需作出實戰配備測試，消除敵方武器的攻擊力，令它們變成廢鐵。金正恩又指摘韓國表裡不一，一方面演出和平握手，希望達成共同宣言，暗地裡卻部署新武器及進行軍演。

金正恩呼籲韓國認清有關舉動將帶來的後果，停止這種“自殺式行為”，重回2018年4月和9月兩國首腦會面後的立場，並且切勿無視平壤的警告。

從朝中社的報道可見，朝鮮這次試射的制導武器系統包括導彈的部分；據韓方評估，朝鮮當天發射了兩枚新型短程彈道導彈。

美盼續與朝外交接觸

另外，美國國務院女發言人奧塔格斯昨天強調，美方希望繼續與朝鮮對話，與朝鮮作外交接觸，並呼籲朝鮮別再作出挑釁行為，認為各方應遵守聯合國安理會決議。不過，她拒絕評論試射導彈是否挑釁行為。

美國國務卿蓬佩奧則稱，希望在未來兩周能與朝鮮方面舉行工作級別會談，他淡化朝鮮試射導彈一事，稱只是朝鮮的談判策略。蓬佩奧又稱，期望能透過外交努力讓朝鮮棄核。

斥阻礙半島局勢緩和 韓促朝停止軍事威脅

韓國國防部指出，朝鮮再次試射武器無助緩解半島軍事緊張，敦促朝方停止，韓美軍方也會進一步分析相關資訊，並強調政府會基於韓美協作加強對朝監視，與美方保持緊密溝通。

對於是否將朝鮮此舉視為挑釁行為，國防部發言人崔賢洙指，當局會將它視為軍事威脅，並且是阻礙朝鮮半島緊張局勢緩和的行為。

韓國青瓦台副發言人韓正佑指出，總統文在寅在朝鮮昨天試射武器後即接到國家安全室的相關報告。青瓦台正通過國家安全室的危機管理體系，密切關注並管控有關情況。

特朗普為金正恩緩頰 試射導彈不影響聯防

韓美聯合司令部認為，朝鮮昨天試射新型短程導彈並非針對韓國和美國，不會影響韓美聯合防衛姿態。美國總統特朗普形容，除了小型導彈，朝鮮沒發射其他導彈。

韓聯社報道，由於導彈的射程覆蓋韓國全境和有事時美國向朝鮮半島部署的海上援軍，預計相關立場將引發爭議。

特朗普昨天接受霍士新聞訪問時指，朝鮮沒進行核試也沒試射導彈，除了外界知道的小型導彈。他強調，自己和金正恩相處得很好。

朝鮮昨天在元山向東海發射兩枚短程導彈，分別飛行430公里和690公里。青瓦台國家安全保障會議定性為新型短程彈道導彈。韓美聯合司令部表示，注意到有關試射，並評估為新型短程導彈的試射。