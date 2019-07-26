汝來老夫婦遭搶劫燒死案 網民發起懸賞緝兇





（汝來26日訊）汝來華裔夫婦遭沒人性兇徒殺害命案引起全城關注，當地人悲憤之餘，臉書群組“我來自汝來I am from Nilai”更有人發起“緝拿汝來搶劫放火滅口兇手”懸賞行動，目前緝兇賞金已累積到1000令吉。

該懸賞緝兇帖子是於昨天（25日）晚上大約7時出現，發帖人是該群組的管理員之一，首先發佈“緝拿汝來搶劫放火滅口兇手賞金500”訊息，獲得群組裡的網民回應，有者更建議“來一次眾籌，力量會更大”。

發帖人接著留言“可以寫下數目，我會記錄”，隨即有網民留言“500令吉”，今早再有另一名網民留言“+500令吉”，為賞金加碼，惟帖子未見更新最新的累積數額。

此外，該帖也引來網民留言“還必須查出真相，到底是劫殺還是謀殺”、“追兇”、“附近居民的家有cctv嗎？”等。

親屬領屍 未見死者兒

汝來老夫婦遭劫殺，家屬今午到醫院停屍間辦理領屍手續，神情凝重，不過未見死者兒子現身。

命案發生後，雖然媒體不斷追蹤死者兒子的影蹤，不過至今仍未見兒子出現為父母處理後事，就連選擇殯葬業者、墓地、領屍等，也全權的交由親戚們代勞。

也有消息指出，死者兒子在昨日曾在警方的陪同下短暫出現在醫院停屍間，不過隨後就警方帶走。不過至截稿時， 這個消息仍無法獲得証實。

警扣3男1女助查

汝來警區主任瑪祖基今日發文告指出，警方目前逮捕4名嫌犯，分別是3男1女，年齡介於30至45歲之間。4名嫌犯將從今日起被扣留7天，至8月1日。

這起命案是於24日晚上9時許，在上述地點雙層排屋發生，2名死者分別是退休工程師陳金裕（73歲）和退休女教師吳長華（67歲）。他們疑是遭為數不明的匪徒入屋搶劫後，復縱火燒屋，以致兩人活活被燒死。