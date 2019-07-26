【老夫婦遭搶劫燒死案】車上發現血跡 找到染血膠布 死者獨子被捕







（汝來26日訊）汝來迪沙美拉迪（Desa Melati）華裔夫婦遭劫殺命案有了驚人發展，警方目前逮捕了3男1女，嫌犯包括兩名死者的獨生子。

據悉，警方昨午趁死者兒子回返父母住家時，鑒證組人員當場檢查了死者兒子停泊在屋前的豪華房車，疑在車內找到了沾有血跡的紙巾、膠布、一張酒店房卡及一輛靈鹿轎車車匙；而且該轎車的車門門把及車座也疑沾有血跡，而當場將其兒子逮捕。

死者年約40歲的兒子從事股票經紀，育有一名孩子。

偕另2男1延扣7天

消息披露，死者兒子昨日曾在警方的陪同下，短暫出現在醫院的停屍間。

汝來警區主任瑪祖基今日發表文告聲稱，警方目前已逮捕4名嫌犯，分別為3男1女，年齡介於30至45歲，他們從今日起扣留7天，直至8月1日。

家屬今午到醫院停屍間辦理領屍手續，神情凝重。命案發生後，雖然媒體不斷追蹤死者兒子的蹤影，但未見兒子出現為父母處理後事，就連選擇殯葬業者、墓地、領屍等，也全權交由親戚們代勞。

網民發起懸賞緝兇

汝來華裔夫婦遭沒人性兇徒殺害命案引起全城關注，當地人悲憤之餘，臉書群組“我來自汝來I am from Nilai”更有人發起“緝拿汝來搶劫放火滅口兇手”懸賞行動，目前緝兇賞金已累積到1000令吉。

該懸賞緝兇帖子是於昨天（25日）晚上大約7時出現，發帖人是該群組的管理員之一，首先發佈“緝拿汝來搶劫放火滅口兇手賞金500”訊息，獲得群組裡的網民回應，有者更建議“來一次眾籌，力量會更大”。

發帖人接著留言“可以寫下數目，我會記錄”，隨即有網民留言“500令吉”，今早再有另一名網民留言“+500令吉”，為賞金加碼，惟帖子未見更新最新的累積數額。

此外，該帖也引來網民留言“還必須查出真相，到底是劫殺還是謀殺”、“追兇”、“附近居民的家有cctv嗎？”等。