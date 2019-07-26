【中美貿易戰】 FedEx滯留華為逾百包裹 北京懷疑非操作失誤





（北京26日訊）聯邦快遞（FedEx）涉嫌擅自將華為包裹轉送至美國的事件有新進展。中國政府發現，聯邦快遞指是“操作失誤”的說法與事實不符，調查顯示聯邦快遞涉嫌讓逾百件華為公司入境包裹滯留，並發現該公司其他違法及違規線索。

據新華社報道，中國依法對聯邦快遞（中國）有限公司未按收件人姓名及地址運送包裹一案調查後發現，公司關於將涉華為公司包裹轉至美國是“操作失誤”的說法與事實不符。對此，國家有關部門將秉持全面、客觀、公正的原則，繼續依法深入調查。

發現違法線索續調查

華為早前發現有多個內部郵寄的包裹被聯邦快遞轉送至美國，聯邦快遞事後道歉，並強調只是誤寄。

中鷹派加入貿談 美憂更難達協議

（華盛頓26日訊）中美第12輪貿易談判即將於本月30及31日在上海舉行，除了談判地點改變，中方人員也有變化，中國商務部長鍾山加入談判備受矚目。白宮國家經濟委員會主任庫德洛雖沒點名鍾山，但他最近幾周多次警告，中方讓新的強硬派加入談判，會讓達成協議變得更艱難，有可能導致特朗普加徵更多關稅。

《彭博社》在一篇題為《中國商務部長首次在對話中走向前台》的報道指，鍾山過去一年一直非常低調，如今他和中國副總理劉鶴與美國代表進行了兩次通話，當中美代表下周二在上海會晤時，預料鍾山將首次出現在談判桌前。

《華盛頓郵報》報道，中國談判隊伍洗牌，令特朗普政府愈來愈擔心與中國達成協議的前景。美國中情局前中國問題分析師懷爾德認為，鍾山接到的指示是對美國更強硬；白宮前首席策略師班農亦認為，鍾山是強硬派中的強硬派。

不過，白宮前貿易顧問威廉斯表示，特朗普政府對於中方這次的人員小變動顯然反應過敏，認為就像美國派出貿易代表萊特希澤和財長姆欽一樣，北京也會有鴿派和鷹派。