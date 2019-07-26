印度女子吞金成癮 開刀取出27萬元金屬品保命





（新德里26日訊）印度一名疑有異食症的女子愛吞金屬品，肚子竟然裝了總值約27萬令吉的首飾和錢幣，但她也幾乎送命！

據英國《每日郵報》網站報導，醫生們為她動手術時，發現這麼大量的金屬品。也頓時傻眼，百思不得其解。

報導稱，這名26歲的女子魯妮是於7月16日被送進西孟加拉邦的一家醫院，當時身體“虛弱、枯瘦”。她在入院前每當吃過飯後就會嘔吐。

醫生在手術中從她腹部總共取出69條項鍊、80個耳環、46個硬幣、8個吊墜、11個鼻環、4根鑰匙、5個腳鐲和1個手錶錶盤。

女子魯妮的母親表示，她有發現家裡的首飾開始不見，但怎麼也沒想到竟然是女兒吞了進肚子。

她說，女兒是從她兄弟的店裡拿到那些硬幣。不過，每當她問起有關不見的物品時，女兒總是哭泣。

醫生們表示，在女子腹中發現的物品大部分是銅和黃銅製品，但也有一些貴重的金首飾。

拉姆普爾哈特政府醫院的悉達多醫生說，女子在送院時身體瘦弱，無法進食，需要經由人工注射食物入口。當時，她體內的清蛋白和血紅素也非常低，因此醫生們無法立即為她進行手術。

“她的情況非常嚴重，需要輸至少5瓶血。”

她的情況在一週內慢慢穩定之後，醫生們才決定動手術。

悉達多醫生說：“如果我們在更早的時候動手術，她可能已活不了。”

手術歷時近1小時15分鐘，而醫生們成功從她腹中取出這一大堆的金屬品和首飾。

醫生表示，女子目前情況穩定。