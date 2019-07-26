【光明包先生】用手機繳上半年門牌稅 系統沒更新 民眾遭追欠款







（檳城26日訊）民眾透過手機應用程序在4月份已繳付今年上半年門牌稅，然而檳島市政廳卻沒有更新系統，在上週發出下半年的門牌稅單中，仍註明積存上半年門牌稅的拖欠。經檳島市議員陳慧萍個案調查後，發現是相關手機APP系統出現瑕疵，並保證不會再發生“收了錢還追欠款”的烏龍事件。

住在檳島丹絨武雅的陳先生說，他在上週接到檳島市政廳發出的下半年門牌稅賬單時，赫然發現賬單中仍記錄尚拖欠上半年256.03令吉門牌稅，並向他催收總共517令吉全年門牌稅。然而，在他的印像中，上半年的門牌稅已通過局當局推動的APP繳付。

為了確定已繳門牌稅，他花了一小時坐在電腦前，逐一翻查信用卡及銀行過賬的記錄。幸好，從銀行過賬記錄中找到，他在今年4月17日已繳付上半年的門牌稅。

出現兩種繳費記錄

隨後，陳先生也登陸檳島市政廳的網站查詢。“我發現相關單位並沒有更新資訊，在我的門牌稅在繳付(BAYAR)欄目中只記錄到我在去年12月繳交門牌稅，4月17日的那一筆繳費並不存在系統中。”

不過，當陳先生點擊e-Bayar 網站的“lihat dan semak”一欄時，卻發現上半年的門牌稅已經繳付，也沒有拖欠門牌稅，很明顯的，在一個系統中，卻出現兩種不同的繳費記錄。

陳先生隔天到光大3樓查詢時，相關官員的告知造成上述誤會主要是因為檳市廳在每年4月尾就會結帳。陳先生的付款是在5月才過賬到檳市廳財務部，因此才會衍生後續問題，相關官員也深表歉意。

然而，他不解的是為何他在4月17日透過APP繳付門牌稅，而檳市廳卻在1個多月的後才收到相關款項？另外門牌稅是每半年繳付一次，為何當局卻要在4月底，提前2個月匆匆為上半年的門牌稅結帳？

針對陳先生的疑惑，陳慧萍坦言陳先生使用的APP是在今年4月1日推介，所以存有部分技術問題未被察覺，不過系統在5月時已更正，並顯示對方已經繳還門牌稅。

她指出，這個瑕疵以致原本應該在3天內就過賬的款項被延遲了整1個月，不過現階段市廳已經解決了相關問題。

另外，由於手機繳付程序出現技術上的問題導致賬單上仍顯示上半年未繳還門牌稅，對於這件事造成陳先生的不便，非常遺憾。

無論如何，陳慧萍表示檳市政廳門牌稅賬單上同時有列明“已繳還者請忽略此賬單”的內容，所以民眾不必擔心，當局就此事在會議中提出檢討，確保更新系統更加完善。