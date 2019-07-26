影后甄珍兩度入院 血壓飆高180

（香港26日訊）影后甄珍近來為新書和影展忙到焦頭爛額，不久前才因胃出血進過一次急診，怎料週三晚又因為頭部脹痛、手腳發麻，身體極度不適，於晚上8點由兒子章立衡（前名劉子千）開車趕緊送去香港養和醫院急診，目前病情不明朗，僅知她1天下來血壓忽高忽低，可以從90突然飆高到180，連走路都有困難，全靠推輪椅移動，據知她週五將進行磁振造影（MRI）檢查，檢查完才有機會得知病因。

上週三72歲生日的金馬影后甄珍，因為頭部脹痛、胃悶、暈眩加上頭部半邊感覺發麻，被送到養和醫院看急症。初時擔心中風，幸經檢查後，已否定這個可能，但實際原因要待週五接受血管MRI檢查後才能確定。甄珍當晚回复香港記者，聲線非常虛弱：“謝謝你，謝謝你關心。我明天做完檢查，就知道是甚麼原因弄成我這樣，會暈眩、手腳發麻這樣子，謝謝你關心。 ”兒子章立衡一直陪伴母親身邊。由於甄珍朋友眾多，不少人欲致電慰問，但醫生與她助理不想她操勞，已沒收其電話。

甄珍原定週六在高雄出席其影展閉幕活動，現在被迫取消，她為此大表歉意。而這次已是她本月第二次入院，早前在高雄邀請秦祥林等30多位港台藝人出席影展，當時曾因過度疲累需入院治療，如今於香港再一次入院，健康狀況令人擔憂。