半山芭午夜掃黃 中國女避捕墜樓死





（吉隆坡26日訊）警方昨晚午夜在半山芭掃黃，5名中國籍女郎冒險從大廈5樓的窗口爬出窗台匿藏，其中一人失足墜死，兩人在警方力勸下爬回屋內接受處置，另兩人則與警方及消拯隊對峙約3小時，才結束這場驚險取締。

上述悲劇，於昨晚午夜約12時，發生在巴剎峇魯路的RICH MOORE酒店，該處也是市內著名的紅燈區。

來自武吉阿曼全國警察總部的D7（反風化、肅賭及私會黨取締組）警隊，在副主任哥希爾助理總監的率領下，午夜約11時展開取締行動。

警方突襲位於5樓的淫窟時，一部份女郎及嫖客，反鎖在屋內拒絕開門接受檢查，警方過後召來消拯隊協助，破門入屋，結果發現有5名女郎爬出窗外匿藏，隨著1人失足摔死後，警方也避免採取激烈的行動，配合消拯隊，不斷好言相勸她們自首，才避免進一步的悲劇發生。

警方在處理此案的手法，也贏得在場公眾的讚賞。

警方的取締行動，由午夜11時進行至凌晨約3時才結束。

警方在行動中，總共逮捕24名越南女郎及6名中國女郎，她們介於19至51歲。

警方也逮捕淫窟的華裔掌櫃（46歲）以及9名負責把風的男子（6華裔、2中國籍及1緬甸籍）。

至於在場被捕的嫖客約百人，大部份為華裔（57人）、巫裔（17人）、印裔（4人）、緬甸籍（5人），以及中國、印度、印尼、孟加拉與尼泊爾。

被捕的約百名嫖客，年齡最小的18歲，最大為一名81歲華裔老翁。