傳阿茲敏跳槽土團民政 希爾曼雪大臣強力否認

（吉隆坡25日訊）日前卷入男男性愛短片風波的經濟事務部長兼公正黨署理拿督斯里阿茲敏阿里，被傳因為與黨主席拿督斯里安華關系緊張，極有可能會跳槽去另一個政黨，不過，阿茲敏的支持者兼雪州大臣阿米魯丁已否認有關謠言，並指阿茲敏不會退黨並加入土團黨，而阿茲敏的政治秘書希爾曼則指阿茲敏不可能跳槽至民政黨。

網媒《Malay Mail》引述馬來報章《陽光日報》的報導指出，也是公正黨雪州主席的阿米魯丁說，據他了解，阿茲敏是以絕大多數票贏得公正黨署理主席職，若是這樣，阿茲敏沒有退黨的理由。

據《馬來西亞前鋒報》報導，阿茲敏和安華是因為受到男男性愛短片風波的困擾而關系僵化。

“也有傳聞指民政黨領袖正在考慮是否接納阿茲敏加入該黨，以及該給予他什麽角色和職位。”

不過，阿茲敏政治秘書希爾曼較後駁斥這種說法，並指那是“不可能”的事情。

“阿茲敏會留在公正黨。阿茲敏擁有公正黨領導層的強力支持，不管是中央領導層理事會、公青團和公正黨婦女組（都是如此）。他有留在公正黨的政治正當性，而且公正黨是他的政治根基。”

此外，《每日新聞》一則報導指出，民政黨副主席巴拉梅斯瓦南說，若阿茲敏加入民政黨，將能促使民政黨東山再起。

“民政黨黨員會歡迎阿茲敏的加入。”