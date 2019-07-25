拒与火箭合作政党合作 安华斥扎希种族主义

（八打灵再也25日讯）公正党主席拿督斯里安华形容，巫统主席拿督斯里阿末扎希拒绝任何与行动党有合作的人士进行合作，是种族主义言论。

他说，阿末扎希的言论表明是种族主义，他应该要合作（与任何人）。

他今日出席由东盟战略与领导研究所举办的“国家建设”闭门环节后向《星报》表示，对他而言，要实现这个国家（的目标），就必须能与任何马来西亚人或任何拥有相同原则和理想的政党合作。

不觉得火箭有问题

“他们不同意行动党什么？他们必须要给予具体，不能只是概括和谴责行动党的原则。我和行动党合作，我觉得没有问题。”

安华表示，闭门环节的人士也关注巫统和伊党的政治宣传，并表示对他们两党和国家的未来感到担忧。

他回应，为了善治、民主、自由及问责，大家一定要从心开始良好和积极的习惯，没有这些和法律，大家就不能向前迈进。

“如果我们有上述这些，我们就能对抗巫统和伊党的政治宣言。”

扎希：欠太多人情债 安华靠火箭实现政治愿景

阿末扎希今日回呛安华欠行动党太多人情债，因为行动党已经成为安华的政治伙伴支柱，必须由它支撑来实现本身的政治愿景。

他在脸书贴文指出，巫统和国阵不曾奉行种族主义，议程也照顾所有民族和宗教的利益，这可在成为政府时获得证实。

他强调，巫统与伊斯兰党合作，也涉及实施照顾来自各种族和宗教所有群体的政策。

他补充，只有“忘恩负义”的人才会认为巫统是一个种族主义政党，并奉劝安华先解决公正党内讧问题，才来谈巫统。

“希盟本身盟党之间的动荡已成为一个公开的秘密。”