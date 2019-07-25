1亿添置洗肾设施 政府年资助病患4万元

（八打灵再也25日讯）卫生部长拿督斯里祖基菲里表示，慢性肾脏病（CKD）是大马人常见且严重的疾病，政府每年资助一名洗肾病患的费用约4万令吉，而在洗肾设施上则花费了21亿4000万令吉，用以帮助5万名病患。

他指出，2011年全国健康和发病率调查显示，西马的慢性肾脏病患者比例为9.07％，2018年已增至15.5％。

他乐见非政府组织与私营部门的资助者或企业建立更多合作关系，以减少公共部门的医疗保健负担。

他今日在国家肾脏基金会（NKF）与马来西亚罗氏（Roche）共同合作的“红豆援助计划”推介礼上致词时说，这项计划是一项创新的共同支付计划，能够帮助低收入家庭的洗肾者承担昂贵的洗肾费用。

“红豆援助计划”将从10个巴生河流域的国家肾脏基金会开始推动，预料有600人受惠。明年1月将扩展至全国的国家肾脏基金会据点。

祖基菲里表示，导致末期肾功能衰竭而必须终生洗肾的一大原因是糖尿病，因此人们必须提早预防，如患上糖尿病，也需提早治疗，控制皮肤的状况。

他强调，最重要的是态度与生活方式，特别是低收入群体，必须保持健康的饮食和运动，不摄取过量的糖分、远离肥胖和香烟。

出席者包括马来西亚国家肾脏基金会主席兼董事拿督扎基莫拉德及马来西亚罗氏总经理段炼。