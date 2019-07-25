【市場資訊】 机顶藏弹出式前置摄像镜头 华为Y9 Prime手机只卖899元





(吉隆坡25日讯)华为推出2019年款Y9 Prime智能手机，带有弹出式前置摄像镜头、搭载麒麟710F处理器和4000mAh电池的智能手机，只售899令吉。

华为Y9 Prime的正面是屏占比高达91%，解析度1080x2340的荧幕，机顶隐藏一个弹出式前置摄像镜头，在开启自拍模式时自动弹出。经测试可开关10万次，还可承受高达15公斤的按压力，侦测到手机摔下时会自动收起。

机身背面则是1600万像素、800万像素和200万像素的3摄像头组合，有AI人工智能辅助和多种场景模式，可轻松拍摄更多不同类型照片。

驱动手机的是麒麟710处理器，运行安卓9，容量方面为4GB内存和128GB存储空间，也支持华为云端科技，可轻松把资料备份至云端。电池是续航力更持久的4000mAh电池，并改用效率更好的Type-C插口，同时也保留3.5mm耳机孔，连接耳机更容易。

购买华为Y9 Prime的顾客可通过会员中心兑换各种独家奖励，例如免费6个月Vio Premium订阅。配合新手机上市，华为将在7月27日开始举行2019年华为嘉年华，送出高达100万令吉的奖品。

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