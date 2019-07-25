檳首長：聯邦撥款建輕鐵 南部填海規模或檢討

（檳城25日訊）檳州首席部長曹觀友說，州政府將在近期致函首相及財政部長申請約200億令吉撥款，用來資助落實峇六拜輕快鐵及第一泛島大道計劃，若申請成功，州政府或將檢討檳島南部填海的面積、規模及工程期限。

曹觀友今午率領一眾檳州行政議員、政府部門官員及檳州交通大藍圖工程交付夥伴SRS集團的代表，在光大向公正黨主席拿督斯里安華等匯報檳州交通大藍圖後，召開記者會如是指出。

曹觀友說，檳州政府行政議會是於上週議決向聯邦政府提出撥款申請，希望把輕快鐵和第一泛島大道從州政府計劃轉為聯邦政府計劃。

詢及若獲得聯邦政府批准撥款申請，填海計劃的面積和規模將會縮小多少時，曹觀友回應說，這言之過早。

他感謝安華和其他國州議員出席今午的匯報會，並真誠地提出意見。

他強調，州政府關注受交通大藍圖項目，尤其填海計劃影響的人，不希望有人成為發展的受害者，但同時也不希望有人被發展所遺忘，州政府將細聽各方意見，確保他們得到公平對待（fair deal）。

他說，漁民希望州政府給他們更高馬力及設有冷凍系統的漁船作為賠償。他視漁民的這種賠償要求為好的申請，漁民希望繼續所選擇的生活方式，州政府將盡力協助。州政府也會繼續收集數據和聆聽各造的看法。

安華：有替代資金來源 填海規模或縮小成小島

公正黨主席拿督斯里安華贊賞曹觀友態度開明，願意聆聽意見，而不是強硬要在檳島南部填出3個島，但條件是要有替代資金來源來落實交通大藍圖中的項目。如果有替代資金來源，填海規模或可縮小成只剩一個島。

他說，在檳島南部填海計劃上，他沒有支持州政府也沒有支持漁民，保持中立。他了解發展是有必要的，但也同時需要兼顧環境、發展概念及受影響群體，包括漁民需求才能尋求雙贏。

安華說，他的職責是要協助把漁民的心聲傳達給州政府，同時也要說服漁民以積極態度看待這項計劃。他相信，只要持續談判，漁民是會了解的。

他指出，漁民要的不只是賠償，而是他們的福利和未來得到保障。他認為，如今要下任何定論都太早了，州政府需要空間繼續與漁民和相關各造談判。

安華說，他也將指示來自公正黨的檳州行政議員阿菲夫等議員，繼續與漁民溝通，協助解決他們的需求。

被詢會否協助州政府向聯邦政府爭取撥款落實交通大藍圖，安華回應說，他支持州政府提出申請，他也了解州政府的心聲，但同時也得視聯邦政府財務狀況。

陪同出席匯報會的公正黨議員包括農業部副部長兼峇央峇魯區國會議員沈志勤、檳州第一副首長拿督阿末扎基尤丁、上議員尤斯瑪迪、檳州行政議員兼峇都茅區州議員拿督阿都哈林、直落斗哇區州議員慕斯達法、本南地區州議員諾蕾拉、雙溪亞齊區州議員祖基菲植物園區州議員王康立、峇都蠻區州議員古瑪力申、馬章武莫區州議員李凱倫及武吉丁雅區州議員魏曉隆。