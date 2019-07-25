兇殘 匪徒入屋搶劫 縱火燒死夫婦

（汝來25日訊）被打劫刺傷後，還遭放火燒屋，六旬華裔夫婦葬身火海！

這起打劫縱火案是於昨晚9時15分左右，在汝來迪沙美拉迪的住宅發生。據悉，案發時只有老夫婦在屋內。

消息指出，為數不明的匪徒入屋打劫，在過程中把年邁的夫婦刺傷，離開時更在屋內縱火，導致老夫婦被活活燒死。

據悉，女死者為退休老師。

森州總警長拿督莫哈末證實，2名死者身上有多道被刺和刮的傷痕。

他指出，警方將援引刑事法典第302（謀殺）條文展開調查，惟目前尚未有任何涉案者落網。

他說，警方分別在現場的客廳和儲藏室發現2名死者，而且住家的前門是緊鎖，後門則被發現是打開的。

至於屋子遭縱火，他說，警方必須等待消拯局的調查結果後，才能展開進一步調查。

獨子外地工作

案中男死者是陳金祖（譯名，73歲），女死者為退休老師吳長華（67歲）。據悉，2人育有一名兒子，是在外地工作。

消拯局接報後到場滅火，消拯隊伍先在廚房發現男死者，由於火勢猛烈，消拯隊通過雲梯升上二樓滅火，隨後在儲藏室發現了女死者。

女死者教學受學生喜愛

女死者吳長華（67歲）是一名退休老師，曾在芙蓉國民華小任教長達十數年，在退休前2年，才轉到芙蓉拉務8英里華小任教。

汝來國民華小董事長黃添佑表示，吳長華是一名和藹可親的華語老師，對學生是賞罰有明，而且有自己的一套教學方法，讓學生容易吸收內容所以得到大家的喜愛。他說，由於吳老師一直都是由丈夫載送上下學，而丈夫則在芙蓉工作，所以在吳老師為方便丈夫的路線，在她退休前約2年要求調往芙蓉拉務8英里華小任教。

“大約數月前才在一場宴會上與吳老師重聚，大家也互相寒暄聊天，吳老師每次見面都會稱贊我把學校管理和發展得井井有條，可惜現在……唉！”

言談中，黃添佑對於這起不幸事件感到遺憾，對於匪徒的行徑令人感到不齒。

鄰里悲痛和藹夫妻遇害

匪徒入屋搶劫燒死華裔夫婦，左鄰右里獲悉後震驚不已，直言夫婦倆和藹可親又熱情，如今死於非命，讓人無限唏噓！

鄰居們形容，死者夫婦為人和藹可親，見面時都會熱情打招呼，夫婦倆退休生活過得寫意，喜歡種菜，偶爾還會邀鄰居一起喝茶，早晨或傍晚則會在花園跑步。

這對死者夫婦是住在汝來迪沙美拉迪（Desa Melati）雙層排屋，警方今早重返現場展開調查，鑒證組及法醫也到場搜證及了解情況。

自兩夫婦被活活燒死事件傳開後，鄰居們對於夫婦倆遭到殘忍的對待無不感到震驚，住在附近的居民紛紛在今早特地前往該屋子探個究竟，甚至一些學生家長也特地前往現場了解情況。

有鄰居指出，昨午6時許散步經過夫婦家時，尚看見男死者在屋外，並與對方打招呼，不料到了晚上就發生了悲劇。鄰居說，當地民宅是約15年前興建，死者夫婦在當地也住了約13年，鄰居也說，當地首次發生命案，大家都對此事感到非常難過。

其中一名與死者夫婦關係良好的鄰居許桂花，今早也到現場了解情況。難掩悲痛的她指出，夫妻倆為人親切，過節時她會送粽子給他們，而死者夫婦偶爾也會送菜給她。