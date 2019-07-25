黃瓜被老鼠啃 罐頭生鏽凹陷 甲拋峇底雜貨店被令關14天















（北海25日訊）甲拋峇底一家蔬菜及雜貨店內被發現疑有老鼠屎，店內部分罐頭煉奶也出現生鏽和凹陷問題，菜籃裡還有一條幾乎被疑似老鼠啃光的黃瓜。由於衛生情況不達標，被衛生局勒令關閉14天。

檳州衛生局執法組聯袂威省市政局，今日在威北一帶取締，除了檢查上述雜貨店，也前往威北波各先那零食批發店檢查。

檳州衛生局食品安全及品質組主任莫哈末瓦茲爾說，衛生局共派出10名執法員，而威省市政局則有22名執法員，兵分2路，從早上直到晚上在威省突擊檢查雜貨商。

店內發現老鼠屎

他說，執法員在該雜貨店內多個角落發現疑似老鼠屎的顆粒，而且非常“新鮮”，有潮濕感，很可能是昨晚或今早剛留下，該局擔心這會引起鼠尿病症。

“執法員更在蔬菜籃子里發現一條幾乎被啃光的黃瓜，其餘黃瓜也有被咬過的痕跡，很大可能性是老鼠所為。”

“我們在放大蔥的貨架下方發現一個老鼠籠，可見業者已知道店內有老鼠出沒。”

他強調，雜貨店出現老鼠屎是非常嚴重的事情，如果食品包裝外殘留帶有病菌的老鼠尿液，若有人不慎摸到，然后粘到食物吃進肚子，后果不堪設想。

執法員發現業者將新鮮蔬菜放在地面上，而業者解釋說，這是剛運抵的蔬菜，未來得及放在架子上。官員說，只要是食品一律不准放在地面上，必須放在距離地面15公分的架子上。

執法員也在架子上發現許多沒有貼上標簽的腌制干果，因此全數被衛生局充公。

由於該雜貨店衛生不達標，當局在1983年食品法令11條文下勒令該店關閉14天至8月8日，以進行清理工作。

威省市政局亦發出2張罰單，一張是在五腳基擺放物品阻礙通道，另一張是執照不符，即只申請雜貨執照，卻在雜貨店內設有辦公室和儲藏室。

業者：每月滅鼠仍無法解決

不願具名的雜貨店業者說，該店每個月都會聘請滅鼠公司為店內滅鼠，但是依然無法解決老鼠為患問題。

該店已經營業超過15年，業者本身每2天會放置老鼠籠捕抓老鼠，也已向屋主反映這個問題。

他披露，由於該區是老店屋，老鼠問題一直無法解決，而他已經另尋地點，計划在半年內搬遷。