被指控教唆2男性交 法哈斯：好像是“啦啦隊”

（怡保24日讯）公正党主席拿督斯里安华政治秘书法哈斯指出，他是在刑事法典377b条文下被調查，即教唆他人进行两厢情愿的性交。换言之，他被指控唆使两名男子参与同性恋行为，好比是他们的“啦啦队”，相信自己被逮捕是为了要营造对安华不利的负面印象。

他也透露，警方表示沙巴山打根福朋酒店（Four Points）的闭路电视画面已经被删除。

“他们询问的问题跟性爱短片完全无关。我相信，我被拘捕是因为要在社会制造对拿督斯里安华的负面公众印象。”

疑为营造对安华负面印象

昨日刚被释放的法哈斯今天发文告指出，调查官看起来似乎坚定服从“上面”给予的一套清晰指示，每次他问起逮捕的目的，警官一直强调只是接受总警长的指示，并指自己遵守总警长给予的每项任务，令他觉得调查官在这起调查事件中只是一个工具。

针对他被捕的情形，法哈斯披露，当时他正和朋友及家人享用午餐，武吉阿曼派遣超过12名警官前来逮捕他，但实际上警察可以省下人力和时间，只要致电要求他上门即可，他并非一个高风险罪犯。

他说，和他同行的朋友也一同被带往问话。他们最后一餐是在下午2时30分之前，接下来24小时（他则是超过32小时因为被延扣后警方还是持续对他问话）他们都被无穷尽地问话，被剥夺了休息和进食的权利。在被警方技术支援组（D6）讯问了整晚后，第二天早上警方向推事庭申请延长扣留他。

“延长扣留是为了把主要嫌犯禁闭协助调查，及避免对尚在外的任何证人或证据形成损害，但调查官已经倾向滥权。他们根据阿兹敏暗示我有份参与的声明，要求延扣我至最长期限7天，我的律师成功作出反对，推事同意4天已经足以让警方完成工作。”

他指出，在这4天里，他给予合作及坚持他的清白，一些警官对他被逮捕感到不解及开始表示同情。他也提醒他们保持专业，因为大家都把目光放在这起案件上，而他从这些勤劳的警官身上得到的普遍情绪，是他的逮捕是一项政治阴谋。

被問無關短片問題

法哈斯透露，他被询问的问题与性爱短片和任何非法材料的散播无关，更偏向于他是否知道一些名字，而当他不确定时，就行使宪法赋予的权利。他从中得到的印象是，他的延扣是为了要协助一项根据事实进行的调查，而非要合理化一些无力的阴谋论。

“而当我问起能清楚显示两名被指控者有没有进入同一个房间的沙巴山打根福朋酒店（Four Points）闭路电视画面，他们却表示有关画面已经被删除。这是一个非常方便的说法，只会导向是否是阴谋的隐喻。”

他说，他在录取口供时被询问的问题包括他是否懂得有关“不见了的工具”（据称用来拍摄该性爱短片的）、大部分马来西亚人都听过或去过的酒店名字、以及他在某些时间与日期的所在地，但他认为这是在浪费时间，因为这些问题不需要用4天来询问，有时候他甚至只是被召去和他们聊天。

生氣阿茲敏躲在特權後面

法哈斯说，政治是一种感知和欺骗的艺术（art of perception and deception），有些政治人物没有勇气向他们的领袖发出反对的声音，他们就选择较简单的方式。而他作为安华的政治秘书，在这种情况下将成为非常明显的中间人或卫星角色。

他直言，自己非常生气阿兹敏，当他获释后，就直接口头攻击对方，因为身为马来西亚人必须尊重法治，可是为什么对方一直躲在面纱与特权后面？

他透露，在他的第二次延扣申请时，由于查案警官没有足够的证据来支持原本对他的377b指控，所以第二次延扣期只有3天。警方并没有耗尽他们原本的4天延扣期，而更像是要拖延他至查案警官（或全国总警长）所指定的期限。

“从何时起，警方把调查性爱短片的专注力转移到跟从可笑的阴谋论？”

“新马来西亚如今还沿用着从前的旧习惯，滥用权力来保护犯错的人，同时惩罚无辜的人，这令我感到很难过。这就是为什么我依然相信，当法律带来了不公义，‘烈火莫熄’（改革）就成为了我们的责任。”

他说，如果同样的法治用在这起调查案中的所有涉及人士身上，那么阿兹敏和希尔曼（阿兹敏政治秘书）必须同样被延扣。他们是这起案件的重要人物，但如今他也只能想像他们在被拘留的情况下给予警方全力的配合来录取口供的情景。

見識到監獄惡劣對待囚犯

法哈斯指出，这次的经历所带来的好处是，他终于见识到监狱和当局对囚犯的待遇是有多恶劣。

他指出，在被拘留期间，只得到两包、每包大约200毫升的“奶茶O”作为早餐，一包清水作为午餐，以及一包清水作晚餐。而拘留所的情况相当令人不满，同时在没有肥皂和牙刷的情况下，一个人是无法保持最基本的卫生情况。

当他被拘留在共用监狱里时，他亲眼见到里面的人正在进行着非法活动，包括吸毒、抽烟，甚至是使用电话。只要掏得出钱，在里面一切都有可能，他已经向看守员报告了这事情，以采取进一步行动。

他也说，在拘留期间睡觉是一件不可能的事情，因为里面从来没有熄灯，半夜还会有突击检查。

“如今我受到不合理待遇，我知道这些对待更倾向于一种打压策略，以逼迫我承认那些根据传闻和阴谋论的事情。”

“我一直以来都因为敢于为不公义及弱者发声而很容易成为代罪羔羊，我是一个真正的改革者，所以在年轻时就加入安华之下，投入政治。我的任务是保护弱势群体，以及为国家带来改革，我不会因为我是安华的政治秘书而沉默，而是根据自己的良心来发言。”

他说，任何有跟进这起案件的人士，会留意到警方的调查方向转移了及失去焦点，但不要被喊“狼来了”的男孩误导，而是要问问自己：大马最后是否会看到制度上的改变？