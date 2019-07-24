幹案累累8匪落網 1嫌犯擁21前科







（八打靈再也24日訊）上得山多終遇虎，8名涉嫌多宗搶劫、破門行竊等案的嫌犯，在警方的3項行動中紛紛落網，其中1名嫌犯擁有的前科竟達21項。

沙登警區主任依斯馬迪指出，8名嫌犯是5名印裔男子、2名巫裔男子及1名巫裔女子。

他表示，針對昨早5時30分在蒲種地區發生的破門行竊及偷車案件，警方在接獲事主投報後的5小時內，即昨早11時30分逮捕兩名二十餘歲的印裔男子。

他說，其中1名嫌犯擁有17項前科包括6項搶劫、5項破門行竊、2項偷竊及4項毒品，另1名落網嫌犯則擁有3項包括1項搶劫及2項非法賭博前科。

“兩名嫌犯招認涉及多宗在沙登、巴生及柔佛發生的破門行竊案，警方也起獲33枚各款式手錶、22部各牌子手機、1條金項鍊、1枚金戒指、1輛嫌犯幹案時所使用的寶騰國產轎車以及1輛被嫌犯偷來的邁薇轎車。”

隨後，他稱，警方的第二項逮捕行動是於昨早11時45分展開，在蒲種金鑾鎮及吉隆坡地區逮捕3名涉嫌破門行竊及偷車的印裔男子，起獲1輛嫌犯偷得本田EX5摩哆車、1台手提電腦、1條金項鍊以及1個名牌包包。

3名落網嫌犯中，2人30餘歲，分別擁有14項及7項前科，另1名二十餘歲的嫌犯擁有21項前科。3人承認在雪隆一代幹下多宗破門行竊及偷車案。

依斯馬迪表示，最後一項逮捕行動是於昨日下午4時30分進行，逮捕了2名巫裔男子（20及五十餘歲）及1名四十餘歲巫裔女子，3人因涉嫌在雪蘭莪批發公市附近的國油油站搶劫而被捕。

他補充，警方援引刑事法典395條文（結夥搶劫）及457條文（破門行竊）調查上述案件，所有嫌犯已被延扣7天至本月30日助查案件。