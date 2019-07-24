愛我國家，廉潔大馬 國慶慶典831布城舉行

（吉隆坡24日訊）今年主題為“愛我國家，廉潔馬來西亞”（Sayangi Malaysiaku: Malaysia Bersih）的國慶慶典，將於8月31日在布城舉行。

通訊及多媒體部長兼2019年國慶月慶典工作委員會主席哥賓星也宣布，馬來西亞日慶典將於9月16日在砂拉越古晉舉行。

916慶典古晉舉行

此外，政府也擇訂於8月3日在馬六甲英雄廣場舉行“2019年國慶月及國旗飄揚活動”推介禮。

哥賓星于今日發文告說，推介禮選擇在馬六甲舉行，是因為馬六甲的歷史背景，即先賢於1956年2月20日在馬六甲怡力宣布成功爭取獨立。

“推介禮將由首相敦馬哈迪主持，出席者包括副首相拿督斯里旺阿茲莎、馬六甲首席部長阿德里、內閣成員和州行政議員等。”

哥賓星說，政府也決定保持去年國慶日的官方標誌，只是將字眼更換為“愛我國家，廉潔馬來西亞”，藉此宣揚廉正價值與人民的高尚與廉潔。

“標誌中的大家一心一意手持愛心，反映多元化的馬來西亞人的和諧、真誠與同心，表達大家對馬來西亞的熱愛。”

他指出，2019年國慶主題曲名為《廉潔馬來西亞》（Malaysia Bersih），不過，依然會歌頌2018年國慶主題曲《我們的馬來西亞》（Kita Punya Malaysia），以宣揚愛國精神及提倡廉正及拒絕貪污。

他強調，只要人民推動廉正文化及拒絕貪污，馬來西亞將成為一個和平與繁華的國家。

哥賓星呼籲人民踴躍參與國慶月的活動，包括在住家、辦公室、商店、汽車及適合地方懸掛國旗，表達愛國及增添國慶的歡愉氣氛。

他也鼓勵民間社會自發性舉辦慶祝國慶及馬來西亞日的活動。