大學生請願得值 學生活動費暫不漲





（馬六甲24日訊）甲多媒體大學學生“反對校方調漲學生活動費”請願與訴求獲得校方管理層關注，校方今午向學生髮出文告，答應暫緩調漲學生活動費，直到談判結果出爐。

該校學生代表理事會鑑於校方已做出回應，展現真誠的態度，今日所號召的靜坐抗議活動將在下午5時結束，同時，給予校方至下星期一的期限，安排與學生代表理事會談判相關事宜。

該活動學生代表李守杰（法律系第四年學生）表示，甲多媒體大學學生代表理事會是在昨天上午召集近千名學生身穿黑衣，在該校進行和平請願，昨晚8時，獲約千名學生進行燭光請願。

“學生代表理事會昨午已針對調漲學生活動費課題，通過電郵的方式向校方管理層提出有關訴求，我們也要求校方在昨晚9時前作出回應。”

他說，昨晚該會也召集約千名學生，聚在停車場進行燭光請願，卻始終未獲校方回應。今午12時，他們在校內進行靜坐抗議，終盼到校方管理層的回應。

“校方管理層在今午12時許派出代表，向在場的學生表示校方已知曉學生的訴求，同時，也發出電郵予學生，有關暫緩調漲學生活動費，直到有新的談判結果。”

他說，該會也希望賽城的高層能夠來甲州多媒體大學進行談判，聆聽學生的訴求。

不會關閉談判空間

學生代表林志權表示，校方今午已通過電郵，向學生傳達暫緩調漲學生活動費的消息，鑑於校方真誠的態度，學生代表理事會不會完全關閉談判空間，並以下星期一為期限，讓校方作出新的安排，以及與該會成員洽談。

“學生會近期內不會有第二波的抗議活動，不過將繼續通過社交媒體等管道發布相關的信息。學生會也會堅持要爭取的底線，若談判失敗或無法達成共識，學生會則將繼續抗爭到底。”

“我們已向校方提出3大訴求，即立刻取消學生活動費的調漲、校方須負起責任及道歉、以及讓學生會參與策劃活動費藍圖，讓學生自己決定各自學會的資源分配。”

他說，校方明天將會見賽城學生及所有的​​學會及學生，並召開一個會議，談判進展或結果將在下星期一公佈。