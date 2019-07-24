首5月減39%財政赤字 財長：政府續謹慎開銷

（八打靈再也24日訊）財政部長林冠英表示，政府在2019年首5月已成功減少39%的財政赤字，從去年同期的350億令吉減少至今年的214億令吉。

他今日發文告說，政府已成功將2019年1至5月的來往賬戶赤字減少至11億令吉，與去年同期的171億令吉赤字相比，減少了160億令吉或94%。

他說，2019年財政預算案顯示，政府計劃今年撥出2599億令吉作為行政開銷，截至2019年1至5 月已使用了1065億令吉或41%的行政開銷。

“政府仍然密切關注津貼，持續謹慎開銷，而財政紀律已經成功制度化地註入在執行公開招標及零基預算當中。”

他認為，政府財政重整的成功是惠譽（Fitch Rating）在今年7月18日對我國主權信譽評級保持在A-的其中原因，在此之前標普（S&P）也在今年7月3日維持我國的主權信譽評級。

有望2021年前恢復元氣

林冠英表示，以當前的財政表現來看，政府正積極地走向財政赤字對國民生產總值3.4%的目標，也保持今年來往戶口的盈餘。

“如果中國和美國這兩個馬來西亞最大的貿易夥伴沒有發生貿易戰，那麼政府有信心在2020年實現財政赤字對國內生產總值3%的目標。”

另一方面，林冠英說，2019年第一季度所有領域的獲批外國直接投資（FDI）同比增長73.4%至293億令吉， 而去年同期為169億令吉。

“2019年第一季外國直接投資增長因制造業外國直接投資，而從一年前的89億令吉增加到202億令吉，增長了127%；2019年前5個月的汽車銷量與去年同期相比增長了13%；2019年5月的失業率已從4月的3.4%下降至3.3%。 “

他認為，政府有望在2021年前在財政上恢復元氣，並在人民的支持下，馬來西亞將逐漸解決前朝遺留下的沉重債務和治理失敗的種種問題。