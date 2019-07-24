打工簽證變旅遊證 中介騙錢累青年被澳驅逐

（吉隆坡24日訊）25歲青年支付7700令吉給一家中介公司，說好是辦理前往澳洲的打工度假簽證，結果付款後才發現“貨不對版”，打工度假簽證變成4天3夜澳洲之旅的往返機票與住宿，並在抵達澳洲機場時被澳洲移民局扣押一晚進行盤問，隔日還被驅逐回國

，並將他列入黑名單，3年禁止入境澳洲。

來自雪蘭莪的阿凱是工料測量師。他為了一圓出國打工度假的夢想，辭去工作，通過中介公司申請打工度假簽證，沒想到被騙，還讓他被澳洲移民局扣留，讓他很生氣。

他於今日在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜的陪同下召開記者會說，他於今年初跟一名朋友通過紐西蘭移民局官網，申請打工度假簽證，結果因為名額滿了，只有朋友的申請獲得批準，他於是付費給中介公司代為申請。

他說，一名叫“Felix Ong”的中介聯系他，告知他只需支付7700令吉，就可以為他辦理到紐西蘭的打工簽證。

2月13日，阿凱支付500令吉訂金給中介，並在同月19日再支付第二筆4200令吉的款項。

3月3日，中介告訴阿凱到紐西蘭的工作準證申請不獲批準，要求阿凱更換國家，遭到阿凱拒絕，並要求中介退款，但中介聲稱不能退款，在別無選擇的情況下，阿凱只好選擇到澳洲。

“3月16日，他（中介）聯系我，告知我到澳洲的工作簽證已經獲得批準；4月7日，他告訴我說中介公司已經幫我購買去澳洲的機票，出發日期是6月10日，並要求我付清剩餘的3000令吉。”

3年禁止入境澳洲

5月6日，阿凱通過網上轉賬，匯款3000令吉給中介公司。阿凱說，他有要求中介提供工作簽證的序號，可是對方卻說他需要抵達澳洲後，系統才會提供資料。

他透露，出發當天，他只拿到4天3夜澳洲來回機票及酒店住宿，當他質問中介時，對方回複說這樣會比較容易通關，並指示他在入境卡上的“到澳洲目的”一欄選擇旅游。

“他還說暫時無法告訴我誰是我的僱主，一切需我抵達澳洲後才能向我透露，不料抵達澳洲通關時，被澳洲移民局官員攔截。”

阿凱說，他於晚上8時被官員帶去扣留所盤問，直到隔日清晨6時，期間官員檢查他的行李時，發現他的行李有一雙手套，而且行李的份量不像是來澳洲4天3夜旅游，因此被質疑是非法打工。

“當下我才發現中介辦理的是旅游簽證，而不是工作簽證，所以隔日被澳洲移民局遣送回國。”

他說，回國後，他多次聯系中介不果，於是在6月13日親自到位於斯里肯邦安的中介公司，發現中介公司沒有開門營業。

阿凱於6月14日報警，他在記者會上以自身的經历奉勸年輕人，不要太相信網絡的資訊。

張天賜：接7投訴涉款近100萬

馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜披露，去年至今，他們共接獲7宗跟投訴者阿凱類似的投訴，涉及的款項近100萬令吉。

他勸請民眾，若要到外國合法打工，最好有親朋好友在該國，通過他們辦理打工簽證，才最為安全及有保障。

他也奉勸民眾不要冒險，因為萬一被目的國的移民局列入黑名單，不僅在指定期限內無法入境有關國家，甚至可能到其他國家旅遊也會面對問題。