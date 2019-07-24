吁黨友合作助順利脫歐 約翰遜無意提前大選





（倫敦24日訊）英國保守黨新任黨魁約翰遜，今天正式出任英國首相。他承諾會全力做好首相角色，並呼籲執政保守黨通力合作，在10月31日的限期前順利脫歐。他亦表示，不願提前舉行國會大選。

約翰遜當選後在國會會見保守黨議員，與會議員指，約翰遜表示其首要目標是確保英國在限期前脫歐。但黨友警告，假若約翰遜不放棄不惜硬脫歐的立場，可能只會是一位“短命首相”。

北愛爾蘭民主聯盟黨（DUP）證實，約翰遜就任首相後，民主聯盟黨10名國會議員將會繼續支持約翰遜的政府。

多名強硬脫歐派或入閣

約翰遜今天稍後前往白金漢宮會見英女王伊麗莎白二世確認任命，接受女王提出組建新政府要求，並將按傳統在唐寧街10號首相府外，發表上任後的首個演說。消息指，約翰遜的管治班子將反映現代英國風格，增加女性閣員人數及少數族裔代表。

由於多名特麗莎梅內閣官員表明不會在約翰遜領導下任職，預計英國內閣將大換血，多名強硬脫歐派或入閣。

消息人士說，約翰遜的內閣將是“三分之二的脫歐派和三分之一的留歐派”。保守黨內溫和派則關註，約翰遜會否任命國際發展部前部長帕特爾、財政部首席秘書特拉斯、後座議員里斯莫格等強硬脫歐派入閣。

歐盟重申不重啟談判

歐盟祝賀約翰遜，但重申不會重談脫歐協議。

歐盟委員會候任主席馮德萊恩表示，期望和約翰遜會有良好的工作關係，但表示雙方在前面的挑戰很大，有責任為歐洲和英國的人民謀福祉。歐盟委員會副主席蒂默曼斯強調，歐盟會堅持與英國達成的脫歐協議，認為是最好的協議。

歐盟首席談判代表巴尼耶亦表示，期望與約翰遜進行建設性的合作，以促成英國通過脫歐協議，實現有序脫歐。

英倡建歐洲海軍 法意丹麥等國支持

（倫敦、德黑蘭24日訊）英國倡議歐洲國家建立海上保護力量，確保駛經霍爾木茲海峽的商船安全，方案已獲得法國、意大利及丹麥支持；西班牙、瑞典、波蘭和德國亦表示感興趣。外交消息指，這支以歐洲為首的海上力量，可能由英法兩國聯合指揮。

伊朗革命衛隊上週五在霍爾木茲海峽扣押英國運油輪“史丹納帝國號”及船上23名船員後，至今仍未有釋放跡象。

不過，伊朗外長扎里夫在約翰遜當選英國執政保守黨黨魁後，釋出善意，在社交網站發文祝賀約翰遜將擔任英國首相，又說伊朗無意與英國對抗。

美或擊落2伊朗無人機

另外，美軍中央司令部司令麥肯齊昨天接受哥倫比亞廣播公司訪問時說，美軍軍艦上週在霍爾木茲海峽可能擊落兩架伊朗無人機，而並非之前公布的一架。

麥肯齊說，美軍肯定至少擊落一架無人機，並相信成功擊落另一架無人機，但亦有可能更多未被美軍發現，需要進一步查證。但伊朗否認有無人機被擊落。