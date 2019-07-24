包庇羅里案 面控躲媒體 蒙臉貪官 反貪會主席法庭關切







（北海24日訊）涉嫌收賄保護羅里業者免遭取締的5名陸路交通局官員及1名陸路公共交通委員會官員，今早在北海面控，6人共面對63項控狀及63項交替控狀，其中第三被告面對高達36項控狀及36項交替控狀。

被告是早前18名涉貪的交通局官員中的其中6人，介於31至41歲，涉及賄賂金為7萬3600令吉，他們皆否認有罪。法官妮查將案件展至9月12日過堂，並批准他們分別以500、1萬、2萬5000、8000、1萬和1750令吉，以及一名擔保人保外候審。

6名被告今早8時左右現身法庭外停車場，個個戴口罩、外套，還配上墨鏡和鴨嘴帽，他們過后於8時半，使用電梯旁的樓梯爬上4樓的地庭，有者躲進廁所避開媒體，但最后還是得走出來，被媒體拍到“蒙面”照片。

有人躲廁所避媒體

6名被告被控於2015年至2018年期間，在威中大山腳3間不同銀行，多次接受賄賂者提供的賄金，以便不對違反條例的相關公司或個人採取執法行動，因而觸犯2009年反貪污法令16(a)（B）條文，而每一項控狀都有一項觸犯刑事法典165項條文的替代控狀。

首名被告阿末達祖丁（35歲），涉收賄共800令吉，面對2項控狀及2項交替控狀。次被告納吉莫哈末（32歲），涉收賄4000令吉，面對4項控及4項交替控狀。

第三名被告阿末丹尼爾（41歲），涉收賄5萬1050令吉；他也是6人之中面對最多控狀，即36項控狀及36項交替控狀，須繳付最多保釋金，即2萬5000令吉。

第四被告哈斯洛（39歲）， 面對5項控狀及5項交替控狀，涉收賄9100令吉。第五被告莫哈末艾利（31歲）， 面對12項控狀及12項交替控狀，涉收賄6900令吉。

以上5名被告皆是陸路交通局官員，辯護律師皆為拿督納蘭星。

第六被告阿末阿拉米（33歲）是陸路公共交通委員會官，面對4項控狀及4交替控狀， 涉收賄1750令吉。他沒聘請辯護律師。

據反貪會透露，另有12名涉貪的陸路交通局官員將於明後日，分兩批在北海法庭面控。

拉蒂花到法庭關切

反貪會主席拉蒂花今早9時許也到北海法庭了解案情進展，她在受媒體詢問時說，她此次與檳州反貪會主任等官員前來北海法庭，只是為了旁聽上述5名陸路交通局官員及1名陸路公共交通委員會官員被提控的情況。

她說，反貪會已經完成調查工作，並將此案呈交總檢察署提控，如今已進入法庭程序，所以她不便再針對此案發表意見。