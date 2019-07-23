財務知識報告揭52%國民 難拿出1000元應急

（吉隆坡23日訊）《2019-2023年財務知識全國策略報告》揭露，國人中多達52%很難在應急時拿出1000令吉；而10名在職人士中，3人需要藉錢購買必需品；至於過去6個月沒有儲蓄的在職人士，則5人中有1人。

與此同時，能夠在失去主要收入來源後，支撐生活至少3個月或更長時間的國人只有24%，可以生存超過6個月的更只有10%。

在這份由國家銀行和金融教育網（FEN）發表的報告中，調查發現持有人壽保險或伊斯蘭保險的國人只有17%；84%國人聲稱只在短期內保留存款，通常到月底就會提出存款來支付日常開銷。

根據報告，國人中每10人只有1人認為自己在管理財務方面沒有紀律；有76%的人為自己設下預算，但每5人中，有2人覺得很難存到他們所設下的預算。

普遍對財務知識缺乏信心

自認缺乏財務知識的國人，每3人中有1人，馬來西亞人普遍上對財務知識缺乏信心，低收入的家庭對財務的概念也相對較低。

報告指出，雖然國人中有75%了解通貨膨脹指的是生活成本上漲，但可以將通膨的影響與他們的購買能力聯繫起來的只有38%。

調查也發現，國人中有43%了解錢是以復利方式增長，22%相信錢是以直線基礎方式增長。另外，有92%的國人持有存款產品，但較少持有投資產品。

在退休計劃方面，報告指出，退休後依賴僱員公積金為主要收入來源國人佔了41%；國人中有約一半沒有信心在退休後有充足的收入；16%更對老年生活的家庭開支感到擔憂。

根據報告，68%的活躍公積金會員沒有達到年齡段所建議的基礎儲蓄；55歲所建議的基礎儲蓄數額為24萬令吉，以讓會員在退休後可以每個月提出1000令吉達20年。

此外，10名成人中，有6名屬自僱人士，他們沒有任何正式的退休或養老金制度。