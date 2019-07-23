疑空染致心理創傷 輔導嘔吐呼吸困難學生





（新山23日訊）除了協助空氣污染事件傷者解除身體上的不適，政府也跟進處理他們的心理狀態。目前，柔佛州教育局和柔佛州衛生局已分別動員輔導教師和輔導員，從心理層面協助區內出現嘔吐、呼吸困難等症狀的學生，助他們擺脫陰影。

柔佛州教育、人力資源、科學及工藝事務委員會主席阿米諾胡達說，柔佛州教育局已徵調巴西古當區教育局和區內各所學校的輔導教師，再加上新山縣教育局的輔導教師配合，為出現症狀的學生提供心理方面的協助。

針對巴西古當區的輔導教師人數問題，他表示手上暫時沒有數據，因此無法提供最新的人數。

柔佛州衛生、文化及遺產委員會主席莫哈末庫贊也說，柔佛州衛生局派了逾18支“心理急救小隊”至巴西古當，為民眾提供協助。

他表示，州政府將於8月4日早上10時，在巴西古當市議會大廈舉行市民大會（townhall），向巴西古當居民解釋空污等問題。

“新山縣行動委員會今日將在召開會議上探討巴西古當空污事件。”

他們今早聯袂巡視巴西古當丹絨布蒂裡度假村國小，以了解學生的健康情況後，在記者會上發表談話。他們的到訪獲得校長帕茲蘭接待。

巴西古當空污事件自6月20日爆發以來至今已逾一個月，目前仍有多所學校的學生偶爾出現嘔吐、呼吸困難等被指是因空污而產生的症狀。

不過，有關方面認為學生出現症狀可能只是孤立事件，因涉及的學校和學生人數不多，或許是學生的健康問題，也可能是空染事件導致的心理創傷。

據消息指出，丹絨布蒂裡度假村國小校方每天會為對空污事件產生陰影的學生進行心理輔導，協助學生早日擺脫陰影。

疑鴿子糞便引發症狀

莫哈末庫贊表示，丹絨布蒂裡度假村國小於本月18日有12位學生出現嘔吐、呼吸困難等症狀，本月21日則有兩名學生出現嘔吐、呼吸困難等症狀。

18日出現症狀的12名學生中，11人是女學生；本月21日出現症狀的是兩名女學生。

“我今日和阿米諾胡達，還有柔佛州衛生局局長沙列胡丁來到丹絨布蒂裡度假村國小，向校方了解學生的健康情況，發現學生和平日無異，也進行體育課。”

不過他發現，學校校舍最高一層教室遭遇“鴿災”，其中一間課室，還有走廊圍牆滿佈鴿子糞便。

“鴿子糞便的細菌會引發肺部問題，因此不排除這可能是導致該所學校學生出現嘔吐等症狀的原因。我會向教育部反映，以期早日解決問題。”