新書推介獲好友捧場 周美芬：沒感到人走茶涼





（加影20日訊）剛辭去馬華總秘書一職，即將前往中國北京大學修讀博士學位的拿汀巴杜卡周美芬，為她的第二本著作《權威律師林碧顏與她的時代》進行推介，獲多名政壇前輩好友到場支持；她欣慰，所謂的世態炎涼、人走茶涼，並沒發生在她的身上。

上述推介禮活動是在雙溪龍鎮拉曼大學舉行，並邀來敦曾永森為她的新書主持推介禮，其他出席的嘉賓尚包括海鷗集團執行主席陳凱希、丹斯里吳德芳、拿督韓春景及拿督斯里姚長祿等。

周美芬直言，她總是在平凡、不掌權及沒勢力與資源的時候，遇到真心誠意的朋友。

惟她同時說明，一些沒出現推介禮的人士並不是他們不願出席，而是她沒邀請他們，她認為學術和政治應是要有區分的。

“在推介禮舉行前，我在臉書個人帳號宣傳新書，當時只有百多人回應會出席推介禮，當我今天來到推介禮會場後，出席者反而比想像更多。”

“很多人告訴我，可能會面對世態炎涼，人走茶涼的窘境；而從上一次和這一次的辭職，我感受到真心的朋友，也沒有預料會有這麼多人捧場，令我感動不已。

周美芬形容，經歷人生多次起落，從每一次角色轉換中看到了真心，也感受到了溫暖，在場出席者已證明了這點。

她介紹，這本新書是學術論文，在2010年離開政壇後，她在拉曼大學修讀碩士，直至2013年完成這篇論文後旋即重回政壇。6年後經修訂，這本著作終問世，也讓她全心全意投入下一段學習的旅程。

她表示，第二次離開政壇重返校園，是在黨選前的決定；人生的每一個過程都有它的原因，她從不會把未來說明，因為從很多人身上看到，可能會在一些情況下做出一些意想不到的決定。

她聲稱，當她置身在學生身份時就須與政治切割，在學術中立的觀點探討問題；她也會避開和馬華有關的課題，但仍會關切大馬族群、發展等相關議題的探討。

“我沒不捨得（政壇），只要目標清晰，不管在哪一個角色或角度都可以，人生不是只有一條路，我從不把自己局限在死角。”

出席推介禮者尚有拉曼大學副校長尤芳達、中華研究院院長張曉威、何啟良及新紀元大學學院公關主任吳振聲等。