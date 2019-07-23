張念群：投票降齡 中四課增大選內容

（吉隆坡23日讯）教育部副部长张念群说，随著降低投票年龄至18岁的修宪法案在国会通过，教育部明年出版的全新中四历史课本中，将会增加有关民主及全国大选的课程纲要。

她於今日在國會上議院回答巫統上議員凱魯阿茲萬的附加提問時說，有關課程內容會由之前的5頁增至19頁。

“此外，也會通過歷史課本增加一個介紹聯邦憲法的全新獨立章節，全部共有17頁。”

她說，教育部目前正在探討課程綱要，並承諾會讓新生代作好履行公民投票權利的準備。

她舉例說，關於全國大選的內容在現有中四歷史課本只有5頁，新版本的課程綱要將會增至19頁。

了解公民權利

張念群說，教育部也通過道德教育課本有關公民權益的第七章，讓學生對自身公民權利有詳細的了解。

她表示，教育部正在改善與檢討改善中四及中五課程的民主教育，而中六的必修科目普通試卷中則已涵蓋民主教育的部分。

張念群在這之前在回答凱魯阿茲萬有關政府將於何時在教學綱要納入特別關於民主及憲法教學的口頭提問時，張念群強調，教育部不會特別增設有關大選及民主制度的全新教學科目。

在與公眾維繫方面，她說，教育部也作好準備與選舉委員會的大選學院組（Bhg Akademi Pilihanraya） 合作，如選委會該組成員今年就派員到全馬68間中學，向學生講解閉關於選舉程序及公民教育，讓學生了解選舉的真正狀況。

“教育部對與任何單位、機構或非政府組織之間合作抱持開放態度，我這裡也呼籲上議員全力支持政府的修憲動議，讓我國實現18歲可投票的民主意願，政府需要各方面的合作。”