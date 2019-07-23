敦馬：保護消費人利益 加速制定信貸法案

（吉隆坡23日訊）首相敦馬哈迪指出，政府將加速制定《消費人信貸法案》，以保護消費人利益及鼓勵健康的信貸市場。

他說，該法案將能確保信貸消費者與債權人交涉時獲得公平對待。

他今日出席《2019-2023年財務知識全國策略》推介禮後說，“今年，政府會盡快（提呈國會）。”

確保公平對待消費人

較早前，馬哈迪在推介禮上致詞時說，《消費人信貸法案》將由國內貿易及消費事務部、房屋及地方政府部、企業發展部、國家銀行、證券委員會及其他機構合作草擬。

他說，《2019-2023年財務知識全國策略》的推出，將能完善《消費人信貸法案》保護國內信貸消費人。

他說，若有財務知識，不僅對借貸或購買金融產品有幫助，同時也能明智地做出財務決策。

他說，雖然目前家庭債務風險占國內生產總值82.1%，對國內金融穩定是受到控制，但有跡象顯示借貸人難以償還貸款，越來越多借貸者參與信貸咨詢與債務管理機構提供的債務管理計劃。

“目前，家庭債務占國內生產總值的82.1%，比許多人均收入高的國家更多，如意大利（40.3%）、日本（58.1%）、美國（76.3%）。”

他指出，盡管家庭債務的風險對國內財務的穩定依然在可控範圍，但已經出現借貸者還款困難的跡象了。

“尤其是每月收入少於5000令吉的城市人在還債時倍感吃力。”

馬哈迪說，參與信貸咨詢與債務管理機構債務重組計劃的參與者中，在借貸時過於樂觀，甚至在借貸時沒有想過還款問題的參與者占了約80%。

“所以，有財務方面的知識與技能對於經濟成長是非常的重要。”

他說，我國的經濟依靠家庭及商業領域的開銷，占國內生產總值的74.2%，根據2011年至2018年的數據，家庭及商業的開銷平均成長7.8%。

他認為，精明的財務管理不只是借貸或購買金融產品，善於購買保險、投資與管理收入，也能讓人民免於承擔沈重的財務負擔。

“為了避免受騙，人民必須在不公平的市場自我保護，認識各種金融罪案的手法與形式。”

“在新科技日新月異的時代，消費人也必須了解新科技，才會在網上欺詐案被騙。”

出席推介禮的包括財政部長林冠英、人力資源部長古拉、全國總警長拿督斯里阿都哈密、國家銀行總裁拿督諾珊霞、證券監新任證券監督委員會主席拿督賽再益阿峇。

儲蓄非常重要

首相敦馬哈迪強調，儲蓄是非常的重要，當他29年前擔任教育部長時就開始存下津貼，然後投資在朝聖基金局及國民投資公司（PNB）。

“我覺得借錢會讓我有所負擔，因此一定要清償貸款。我曾經借錢建房屋，但已經完全還清。”

借錢是負擔

他也表示，他不借錢是因為認為是一種負擔。

他在配合《2019-2023年財務知識全國策略》推介禮特別錄制的分享個人理財之道的視頻中說，他也曾經投資失利，分毫未得，只是他已經忘記了數額。

“我非常節儉，我只會買我需要的東西。在需要用錢時，我會很謹慎。”

馬哈迪在推介禮上致詞時，呼籲公私領域合作推出更多理財的計劃。

他說，從2014年開始，教育部便聯合國家銀行在中學及小學灌輸理財的觀念，教師也接受培訓以便更加有效地栽培下一代。

“金融機構也參與這些計劃，主辦各項活動教導年輕人理財之道。”

馬哈迪希望私人界與教育部合作，推行更多類似活動，而理財教育網則是一個平臺，結合各造力量一起推行財務知識計劃。

他說，公共服務局也與國家行政學院推出“個人理財計課程”網上學習計劃，讓公務員能夠提升本身的理財能力。

總警長：不少公僕負債累累

全國總警長拿督斯里阿都哈密坦言，確實有不少公務員負債累累，包括軍人、警察、教師等。

他在出席財務知識全國策略推介禮後受詢時說，他們當中有些人不是不會理財，而是涉及賭博，甚至向大耳窿借錢，進而影響了工作。

他表示將會繼續跟進此事，查出債臺高築的警察人數。

較早時，財政部長林冠英在致詞時說，除了錢不夠用時要借錢的小家庭，一些政府部門也向財政部要求更多撥款。“不論是一般家庭或政府部門，都得量入為出，謹慎花費，不要支出超過收入。”他說，當政府部門要求更多撥款時，財政部在能力許可下是可以幫忙，若不能就則無法增加撥款。