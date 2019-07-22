【性片風暴】阿茲敏：眾多隱形雙手攻擊

（甘榜牙也22日訊）昨日表示已經知道對其政治污衊幕後黑手身份的公正黨署理主席拿督斯里阿茲敏阿里，今日沒有進一步做出揭露，但指出執法單位已經針對調查結果做出了初步報告，即有“數量眾多”的“隱形的雙手”展開這一波污衊攻擊行動。

他今日與詩不朗霹靂聯邦土地統一及複興局墾殖民會面後，在新聞發布會上回應了有關經濟方面的問題後，在記者表示要詢問其他課題時，回應“有關霹靂州的問題而已，謝謝”。

在記者進一步追問時，他表示，此案交給執法單位，他沒有角色或地位去公開做出揭曉，因為執法單位正在進行調查，就讓執法單位決定。

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