雪隆大制水 雪河污染是人为？ SPAN报警促揪肇事者

（賽城22日訊）雪隆區頻密發生制水，民怨四起！國家水務服務委員會（SPAN）今日向警方投報2宗雪蘭莪河生水水源污染事件，要求調查是否存在人為破壞元素。

委員會主席查爾斯聖地亞哥說，他們對4個濾水站再次因水源污染而暫時關閉，令雪隆人民受苦深表同情。

他坦承，3天內發生2宗水源污染案件引人擔憂。

4濾水站再次暫停運作

他說，他也要求警方調查，此事是否屬“有心人”的蓄意破壞或者是攻擊行為。

國家水務服務委會中區主任賈拉魯丁於今日上午約10時，向瓜拉雪蘭莪八丁燕帶警局投報。

查爾斯說，上周五發生第一起氣體污染事件，導致雪蘭莪河第一期、第二期及第3期濾水站以及蘭鬥班讓濾水站關閉，如今又因為於河流上游的挖沙活動導致發生柴油污染事件。

“當上周五制水的水供恢複97%時，這4個濾水站昨天再次被迫暫停運作。”

他強調，污染河流已嚴重抵觸《2006年水供工業服務法令》121條文，警方不能輕易放過任何涉案嫌犯，必須讓這些人得到應有的法律制裁。

雪河污染無關河岸經濟活動

雪州大臣阿米魯丁否認，此次的河流污染事件和雪州河岸經濟活動有關，因為採砂平台從2013年投入運作，直到兩個月前才停止，但里頭仍存放柴油；平台停止運作的原因，可能是採砂量已達標準。

他今早巡視河流污染源頭後，在濾水站行政樓召開記者會強調，KSSB會提升標準作業程序，把沒運作的採砂平台移走，證實承包商獲KSSB頒發執照和認可，當局也沒逮捕承包商。

沒捕採砂承包商

據知，承包商從昨午5時發生柴油污染事件後，一直協助雪州水務管理公司進行善後事宜。

他披露，柴油污染是昨午5時30分至6時之間，在距離雪蘭莪河第2濾水站約6公里的河流發生，導致第一、第二和第三共3座濾水站需立即停止運作，州內有60%地區水供受影嚮。

他補充，水供受影嚮的地方和本月19日第一次污染事件受影嚮的地區相同，不同處在於蘭鬥班讓的濾水站的水供率先恢複，令瓜雪和丹絨加弄先獲得水供。

阻止油污擴散 控制污染源情況

阿米魯丁表示，當局已完全控制水供污染源的情況，今晨約3時左右成功阻止油污擴散，並由雪州水務管理機構和KSSB在河中置放攔油索（oil boom）、油貼（oil pad）和在水面撒上肥皂等預防措施。

他強調，目前正等待把濾水站的蓄水池蓄滿水，預計明早6時許可逐步輸水，讓受影嚮地區恢複水供。他也預料，明午6時，可讓受影嚮的地區的水供恢複30%，至於全面恢複水供，則有待當局文告進一步說明。

大臣說，發生在本月19日於雪州峇冬加里，從英達麗水污水處理站流出的油污污染，當局其實已恢複了97%的水供，不料昨午再發生柴油污染，造成水供恢複展延。

保證水供沒異味

“我們準備了17個公共水喉、16所一站式服務中心、34輛如軍用的大型水車和97輛從消拯局和其他州借來的水車，人民可從這些管道獲得水供。”

阿米魯丁作出保證，恢複的水供並不會有異味及符合供水一切標準，但須待蓄水池水蓄滿才能恢複正常供水。

他補充，執法當局將援引環境法令和雪州水務管理機構的相關法令對付涉及者，但這並非易事，畢竟河流很長。

制水至今再受汙染 網民斥雪水務編故事

不少網民在雪州水務管理公司（Air Selangor）臉書的帖文下發表看法及疑問，其中有網民認為，制水至今又再次受到污染，似乎在編故事。

網民紛紛在該公司臉書專業下留言，有網民說，安邦麗園仍未恢複供水，若有民眾的家園已恢複供水，請在臉書上通知網民，至少知道恢複供水的區域，以及依然處在制水的區域，沒水來好痛苦。

網民也呼籲民眾應愛護河流，因為它是大家用水的源頭，若河流持續污染，受殃及的還是民眾。

生水再受汙染 4濾水站暫停運作

雪州水供公司昨晚宣布，有鑒於生水再次受到污染，當局被迫先後在下午6時、晚上8時和8時15分，暫停蘭鬥班讓濾水站、雪河第一期濾水站和第三期濾水站，以及雪河第二期濾水站的運作。不過，雪蘭莪河第一、第二、第三期和蘭鬥班讓濾水站已在今早淩晨3時30分恢複運作。

雪蘭莪水供公司通訊管理與公關部主任阿都拉奧夫在今早7時發文告說，上述關閉的濾水站已在淩晨時分恢複運作。同時，當局也在提升及穩定蓄水池的水位及分配，以分階段恢複水供。

不過，由於這次的制水範圍甚廣，當局也將派出水槽車和啓動地方服務中心（PKS），以及設立公共水喉，分派水給需要緊急援助的受影嚮用戶。

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