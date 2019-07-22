如E4240改為E-RaD 車牌變英文字罰

（亞羅士打22日訊）近年來，有駕駛者盛行使用怪車牌上路，將號碼改成英文詞彙，比如車牌E4240改作E-RaD。吉打州陸路交通局過去半個月，就取締了109宗怪車牌的車輛。

吉州陸路交通局主任依斯瑪蘇海米說，當局配合全國總部，從本月1日至14日展開取締違規車牌行動，不僅取締了155宗不符合規格的車牌，另有109宗是怪車牌。

吉半個月109宗

他舉例，執法人員在米都區內取締一宗怪車牌，車牌改成英文詞彙，原本車牌E4240卻改作為E-RaD。

“執法人員也取締多個不符合規格的車牌，包括車牌尺寸像名牌型、用銀光色和字形太小的字體。”

他說，違規車牌者佔多數青年人，違規者會抵觸1987年陸路交通法令第14條文，罰款數額不少過300令吉。

依斯瑪蘇海米今午召開記者會上說，當局在本月11日至15日，首次採用電子競標系統（e-Bidding）競標KET車牌系列，短短5天內共獲得85萬2881令吉的收入，其中KET6以5萬令吉最高价的獲標。

他透露，凡是黃金號碼車牌最低競標價2萬令吉，惟，有競標者進標價沒超過2萬令吉。至於納入黃金號碼系列的KET10，是唯一沒有人得標。

他說，這次共有4萬1241人注冊該系統，有1465人繳付競標服務費，其中一人繳付高達10次費用，該總額為1萬4650令吉。

“結束競標後，有703人競標而341人成功獲標，其中KET9以最高价5萬令吉獲標。”

他指出，第二高價為KET3（4万9888萬令吉），接著是KET3（4萬9888令吉）、KET8（4萬2000令吉）、KET7（4萬令吉）、KET5（4萬令吉）、KET2（3萬7000令吉）、KET6（3萬1000令吉）、KET4（2萬5000令吉）、KET11（2萬3500令吉）以及KET14（1萬8800令吉）。

KET車牌5天內競標85萬

他補充，上述10大高價獲標車牌中，除了KET11是馬來人獲標，其余9個為華人獲標。5個最多人競選的車牌是KET96 （16次）、KET88 （14次）、KET20 （14次）、KET47 和KET89 （9次）。

他指出，當局首次採用該系統，接獲民眾最多投訴是在高峰時期，因系統出現緩慢，導致用網上銀行過帳繳付服務費，出現故障等小問題。

1800電召車司機報名PSV

依斯瑪蘇海米透露，吉州目前共約1800人電召車服務者已向當局報名接受公共服務交通培訓課程（PSV）。當局會關注灌輸業者必須遵從的各種條規。

另外，他說，當局聯合吉打森林局在本月8日，到吉北波各先那爪美的郊區，展開取締違規運載木桐的羅里，有20輛羅里牴觸1959年陸路交通法令。他說，其中10輛羅里被森林局充公，因那些羅里沒持有合法准證，牴觸1985年國家森林法令68（1）及68（2）條文。