2童趴車吹風闖紅燈 司機亡命挑戰遭譴責





（八打靈再也22日訊）柔佛巴西古當有車主上演“亡命挑戰”戲碼，一邊駕駛，一邊讓兩名男童趴在行駛中的轎車上吹風及闖紅燈，妄顧道路安全！

據新加坡《新海峽時報》的報道，上述事件是發生在巴西古當森德綜合鎮（Taman Scientex）。

報導說，根據網民Chitran Tamil Chelvan上傳的照片所見，有兩名男童坐在行駛中的後車廂上喝礦泉水，另一張照片則可見男童模仿超人，趴在車上吹吹風。

與此同時，該網民也上傳了視頻，畫面更讓人捏把冷汗，畫面中可見男童趴在行駛中的車上，而且該轎車一度在交通燈已轉紅時還硬闖紅燈。

網民紛留言譴責

據了解，有關視頻隨即在網上瘋傳，至今已被轉發超過3000次。

不少網民紛紛在留言中譴責司機和孩童的魯莽行為，更指這是拿性命來玩的一場“游戲”。

也有有人留言寫道“愚蠢行為！”；不少車主也痛斥該司機犯了兩個大錯，即讓小孩坐在車外和硬闖紅燈！

報導也提到，本地警方已接獲相關報案，目前正在確認該司機與孩童的身份。警方也希望相關司機與孩童主動聯系警方協助調查，同時促請目擊者向警方提供更多的線索。

警捕1司機 傳召3男孩錄供

達城警區主任依斯邁披露，警方昨晚7時45分已在巴西古當努沙達邁花園（Taman Nusa Damai）逮捕涉案的49歲司機；同時也充公了當時男子駕駛的豐田威馳（Vios）轎車。

他發表文告說，當時車內有3名少年，他們的年齡介於10至12歲，而趴在轎車擋風玻璃上的兩名少年之中，有一人便是嫌犯的孩子。

文告提到，警方將援引刑事法典366條文（危害他人生命）調查此案，一旦罪成可被判監禁3個月或罰款500令吉或兩者兼施。（TKM）

車主解釋為滿足兒子要求

陸路交通局發表文告披露，該局調查與情報組是依據車牌尋獲事件中的司機及孩童，有關司機也承認上述行為。該中年車主解釋說，他是為了滿足兒子的要求，才會開車讓兒子及兒子友人趴在車後兜風。

文告表示，男司機已被捕助查，並承認疏忽駕駛及闖紅燈，同時也承認網絡流傳的照片和短片中開車的就是他本人。

文告提到，3名少年之中，另2人是鄰居和朋友的孩子，當時其中一名少年留在車內。

“執法員前往男子家中時，該轎車就停泊在屋前。”

文告說，依據調查，有關轎車並非是註冊在該司機名下，陸交局已開出疏忽駕駛及闖紅燈的罰單給有關司機。（TKM）