【納吉世紀審訊】 納吉賬戶透支 找劉特佐調錢







（吉隆坡22日訊）前首相納吉的SRC國際公司匯款案今天進入第41天審訊，負責管理納吉賬戶的大馬銀行前客戶經理余靜萍（Joanna Yu，譯音）說，當納吉的來往賬戶出現透支問題時，一旦她聯絡不上SRC國際公司首席執行員聶法依沙時，都會向富商劉特佐求助，後者都能協助解決問題。

主控官拿督希旦峇蘭副檢察司詢問說，劉特佐既不是有關賬戶的持有人，也不是授權負責人（mandate holder），為什麼她聯絡劉特佐的問題，余靜萍說，這是因為劉特佐是促成納吉開設有關賬戶的協調人。

曾是帳戶和銀行聯繫人

“他一度是賬戶持有人（納吉）和銀行之間的聯系人，直到納吉委托聶法依沙成為管理人。”

她在納吉SRC國際公司4200萬令吉洗黑錢案的第41天審訊中說，在很多時候會收到劉特佐的簡訊，以查詢納吉賬戶中的餘額和會不會出現透支的問題。

48歲的她是本案的54名證人，在之前的審訊，她的名字被SRC公司和大馬銀行的證人提及過“無數次”。

劉特佐沒發出書面指示

針對余靜萍如何形容劉特佐在有關賬戶中扮演的角色，她說，劉特佐並沒被（納吉）授權（負責管理賬戶）以發出書面指示，但她遇到透支的問題時，可以通過劉特佐聯絡賬戶負責人聶法依沙。

她說，她有時聯絡不上聶法依沙後就會聯絡劉特佐，她相信聶沙依沒有回應她們，但反而會與劉特佐保持聯系。

她指出，劉特佐能夠協助解決納吉賬戶透支的問題，不過她坦承銀行方面從來沒有得到劉特佐的任何書面指示。

“在某些情況下，我通知他（劉特佐），因為我聯系不上聶（法依沙），他（劉特佐）會說‘好的’，然後就會有現金匯款（至納吉透支的戶頭），支票也可以過賬，或他（劉特佐）會叫聶（法依沙）聯絡我。”

針對希旦峇蘭問及納吉賬戶出現透支情況，當她聯絡不上聶法依沙時，為什麼沒親自聯絡納吉的問題，她說，她沒有納吉的直接聯系方式。

“我們是依據委任信的內容執行工作。”

當被追問是否有其他原因不親自聯絡納吉的問題，她重申是因為沒有納吉的直接聯絡方式。

劉特佐要求謝德光助納吉開賬戶

余靜萍指出，劉特佐要求由大馬銀行前集團董事經理謝德光（譯音，第50名證人）親自去會見納吉，以處理開設賬戶的程序。

“我將開設賬戶的表格交給謝德光，由謝德光拿給納吉簽署。”

她說，2011年1月，劉特佐聯系她，指納吉要開設賬戶，她告知劉特佐開設賬戶所需的文件以及遵循的步驟。

她說，納吉的有關賬戶是於2011年1月13日開設，包括儲蓄賬戶（Saving Account），賬戶號碼為2110020090481；以及來往賬戶（Current Account），賬戶號碼為2112011009694。

她說，大馬銀行也批准了納吉的2張信用卡申請，包括一張威士白金信用卡和一張萬事達白金信用卡。

她在宣讀證詞時說，在負責管理1MDB賬戶之前，她已於2008年認識劉特佐，當時是通過其工作隊伍的主管“陳文祥”（譯音）介紹，後者詢問她是否能協助劉特佐涉及的收購計劃。

她說，納吉銀行賬戶“AmPrivate Banking-MR”代碼名稱也是劉特佐要求的，理由是希望賬戶保密。

“我不確定是誰決定這個代碼名稱，但謝德光說，已將此事通知時任國家銀行總裁。”

度假刷16筆共156萬元款項

納吉2信用卡無法過賬

余靜萍說，納吉的2張信用卡在2014年8月被刷16筆涉及支付總額57萬歐元（156萬令吉）的款項時，有關信用卡過不到賬。

“有關付款交易是發生在納吉度假之際。”

買328萬元首飾成功過賬

但她聲稱，使用相同信用卡購買328萬令吉首飾的另外10項交易，卻成功過賬。

她針對自己跟劉特佐的黑莓手機對話記錄表示，她於2014年8月9日聯絡劉特佐，確認納吉信用卡支付的328萬令吉。她說，劉特佐同一天回復她說，納吉正在度假中，“一切都很好”。

劉特佐之後叫她聯絡時任AmBank董事經理謝德光，允許特定的數額過賬，以“購買你也懂的東西”。

2010年起管理1MDB銀行戶頭

余靜萍說，她涉及前首相拿督斯里納吉在大馬銀行開設儲蓄戶頭、來往戶頭及信用卡申請程序，並指是大馬富商劉特佐聯系她處理以上程序。

余近萍今日念出書面證詞時指出，她告知劉特佐開設銀行戶頭需進行如指紋認證程序等，且須前往銀行分行辦理，後者隨後詢問是否可讓大馬銀行集團前董事經理謝德光（譯音），親自到納吉私邸辦理相關程序。

“我向謝德光傳達劉特佐的詢問，並接獲謝德光指示，以安排銀行戶頭開設及信用卡申請事宜。我提供前者所需的相關文件。”

她說，一馬發展公司（1MDB）是大馬銀行的客戶，其中她從2010年起開始管理與該公司有相關的銀行戶頭。

余靜萍說，納吉是時任首相兼1MDB公司顧問局主席，且隨著她管理1MDB公司相關銀行戶頭，她約在2008年與劉特佐碰面。

謝德光也是此案第50名控方證人，他本月17日出庭供證時披露，他曾在2011年1月中前往納吉私邸，以商討納吉想要在該銀行開設個人戶頭一事，且在他抵步時，是劉特佐把他帶入納吉私邸，並把他介紹給納吉認識。