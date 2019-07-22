總警長下令設專案小組 重查逾千宗懸案

（吉隆坡22日訊）全國總警長拿督斯里阿都哈密已指示下屬，重新調查逾千宗因缺乏證據及頭緒而被擱置的懸案。

他接受英文在線媒體《馬來郵報》訪問時指出，重新開檔調查懸案，是提升警方服務素質的其中一項措施。

“我理解那些案件事主的焦慮，並坦誠由於一些查案官懶惰及不作為，導致逾千宗案件沒有獲得有效處理而成為懸案。”

有鑒於此，他已指示全國副總警長拿督馬茲蘭關注此事，並下令成立一個專案小組監督這類的案件，他自己也已經與專案小組的成員開會兩次。

他指出，這種針對懸案的再檢討是針對所有部門，特別是刑事調查部及商業罪案調查部。

嚴懲辦事不力警官

他相信馬茲蘭有能力改善這情況，並強調他們會嚴厲對付那些辦事不力的警官。

“我們希望通過這一舉動，可向事主提供有關他們投報的最新調查結果。”

阿都哈密對一些事主報案後，除了知道警方已開檔調查，然後就一直沒有收到警方的下文那種焦慮感表示同情，他說，他能理解民眾報案後一直沒有收到反饋那種難受，並表示民眾有權對警方失去信心。

他說，這樣的現象已出現許多年，是時候作出改變了。

任期內矢改善警隊服務

阿都哈密披露，警方將對那些沒有根據標準作業程序與事主打交道的查案官採取行動。

“一些基本事情如接聽公眾的電話……一些警官與受害者交談的方式……實在讓人難受。”

他指出，遵守基本的標準作業程序意味着警方在與受害者交流時兼顧到專業性及同理心，但有許多警察卻忽略這一點，很多警官對此一點也不敏感。

警須有同理心

他承諾，他會在任期的兩年內做好這件事，希望在他退休前能夠改善警方所提供的服務。