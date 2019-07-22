【性片風暴】 知道誰是幕後黑手 阿茲敏：願續與安華合作

（吉隆坡、沙亞南22日訊）公正黨主席拿督斯里安華和署理主席拿督斯里阿茲敏昨晚個別在不同地方舉辦祈禱會，引起兩人互相角力的揣測，惟安華聲稱，他的住家每個週日晚都會舉辦祈禱會，這也只是例常祈禱，與政治沒任何關聯。

安華的祈禱與讚頌上蒼儀式是在其泗岩沫住家舉行，逾百人出席。而阿茲敏的“拒絕政治污衊”感恩祈禱大會則在雪州州務大臣官邸舉行，有近千人參與。

對於祈禱會“巧合”撞期，安華面對媒體的追訪時，不滿的怒駁斥，他不喜歡這樣（媒體追問），拜託，這是單純祈禱會，而且已舉辦了6個月，與政治沒關聯。

此外，也是經濟事務部長的阿茲敏則在感恩祈禱大會致詞時表示，他知道這一連串政治污衊的幕後黑手身份。他並沒針對任何人，一切交由警方調查。

他在過去的鬥爭中從未有背叛，不過當他一直被凌辱和踐踏，絕不妥協。

他強調，作為政治人物絕對要有效忠精神，但絕非愚忠，而效忠也是有限制的，他更應該效忠的是人民，維護人民的權益。

阿茲敏聲稱，作為公正黨署理主席，他當然願意與安華繼續合作，就如他與安華合作多年。

他是針對安華今午表明願意繼續和他以團隊形式合作一事，如是回應。對於是否會撇開“過去”與安華合作，阿茲敏只簡短回應：“是。”。

他也解釋，缺席公正黨領袖幹訓營，原因是他剛好出國公幹，今午才返回國門。

針對警方的文告未闡明他並非性愛短片的主角的提問，阿茲敏語氣頗不滿地說，警方透過臉部辨識科技都無法確定短片中主角的身份，媒體本不應多加揣測。

出席祈禱大會的公正黨領袖包括希盟總秘書賽富丁、公正黨副主席蔡添強、最高理事曼梳、八打靈國會議員瑪麗亞陳以及雪州大臣阿米魯丁。